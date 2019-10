Diakonie Himmelsthür will sich weiter öffnen

Lüdersen

Eine ehemalige Großküche verwandelt sich derzeit in einen Bereich, in dem es speziell für Senioren neue Angebote geben soll. „Einige unserer Bewohner sind im schon Rentenalter, auch demenzielle Erkrankungen nehmen hier zu“, erklärte Fachbereichsleiter Gerald Bode.

In dem rund 280 Quadratmeter großen Areal sollen zwei Gruppen betreut werden. Direkt vor der einstigen Küche planieren Maschinen das Gelände. „Hier entsteht ein Park der Sinne“, berichtete Bode. Hören, riechen, sehen, fühlen – es ist der sensitive Bereich, der hier besonders angesprochen werden soll. Ein paar Meter weiter sei ein achteckiger Holzpavillon geplant – „als ein netter Aufenthaltsort“, so der Fachbereichsleiter .

Und auch in der Tagesförderstätte – einige Hundert Meter vom Wohnbereich entfernt – sind Handwerker vor Ort. Ein lange ungenutzter Gebäudeteil wurde umfangreich saniert und dient schon bald als erweiterter Trakt für die Tagesförderung. Die Frauen und Männer, die hier tätig sind, arbeiten in unterschiedlichen Gruppen – stets mit dem Ziel einer für sie sinnvollen Beschäftigung. Da gebe es etwa die Bürogruppe, die unter anderem Eintüt- und Schredderaufgaben erledigt, berichtet Jens Finsterer, Bereichsleiter Tagesförderung. Es gibt aber auch jene Frauen und Männer, die gern im Freien arbeiten: Sie gehören der Outdoorgruppe an, kümmern sich unter anderem um die Pflege einer nahe gelegenen öffentlichen Bushaltestelle. „Wir möchten mehr hineinwachsen in die Gesellschaft und in die Dorfgemeinschaft“, sagte Bode.

Gelingen soll das mit gleich mehreren Projekten. So will das Haus Lüdersen, zu dem auch der Wohnverband Bennigsen gehört, beidem Direktvermarktungsangebot Marktschwärmer teilnehmen. Kunden bestellen online bei heimischen Landwirten Produkte. „Die Ausgabe soll dann einmal in der Woche in Lüdersen und einmal pro Woche in unserem Treffpunkt in Bennigsen an der Hauptstraße erfolgen,“ sagte Bode.

Die Himmelsthür-Bewohner können beim Packen der Lebensmittelkisten mitarbeiten. Und auch für die Kunden biete diese Einkaufsmöglichkeit viele Vorteile. Speziell im Bergdorf, wo es derzeit keine Möglichkeit gibt, sich mit Lebensmitteln zu versorgen.

Schon fertig ist hingegen ein Bewegungspark, der neben den Diakoniebewohnern auch jedem Lüderser zur Verfügung steht. Entstanden ist er nahe der Einfahrt zum Diakoniegelände, wo mehrere ansprechend gestaltete Fitnessgeräte installiert sind. Ein neuer und ganz direkter Zugang vom Linderter Weg wird noch geschaffen und soll die Nutzung für die Lüderser weiter erleichtern. Offiziell eingeweiht wird der Bewegungspark am 25.Oktober, um 14 Uhr.

Von Anne Brinkmann-Thies