Großgoltern

In der evangelischen St.-Blasius-Kirche in Großgoltern stehen umfangreiche Sanierungsarbeiten an: „Das Dach hat sich gesenkt, in der Ostwand haben sich große Risse gebildet“, berichtet Pastor Armin Schneider. Eine Fachfirma habe das Gebäude untersucht, noch könnten die Innenräume weitergenutzt werden. „Aber es muss dringend was passieren, damit die Kirche nicht doch irgendwann zusammenbricht“, sagt Schneider.

Gespräche mit dem Kirchenkreis Ronnenberg und der Landeskirche Hannover liefen, erläutert der Pastor. Die Gemeinde rechne mit Gesamtkosten bis zur Millionengrenze. „Das halte ich für realistisch, und wir als Kirchenkreis sind wild entschlossen, das Projekt auch umzusetzen“, sagt Superintendentin Antje Marklein. „Wir sind dabei allerdings auf die finanzielle Unterstützung der Landeskirche angewiesen“, betont sie.

Experten halten Gebäude noch für standsicher

Aus Sicht von Pastor Schneider spitzt sich die Lage langsam zu: „Ich ziehe mich für den Gottesdienst oft direkt unterhalb der größten Risse um.“ Das führe bei ihm durchaus zu einem mulmigen Gefühl. Trotzdem vertraue er der Baufirma. „Und die sagt, dass es aktuell sicher ist.“ Deshalb finde der Gottesdienst weiter in der Kirche statt.

Schon lange plant die St.-Blasius-Gemeinde zudem, ihr Gemeindehaus, das sich bislang in einem eigenen Gebäude neben dem Kirchenschiff befindet, in die Kirche zu integrieren. „Unser Gemeindehaus sieht wirklich schrecklich aus. Wir dürfen aber seit neun Jahren keine Mittel investieren“, so Schneider – weil der Abriss des Gemeindehauses seitdem mehr oder minder beschlossene Sache sei.

Tauffeiern im Kirchturm?

Der aktuelle Plan sieht vor, das Gemeindehaus quasi im hinteren Teil des Kirchenschiffs unterzubringen – und mit flexiblen Schiebetüren vom Sitz- und Altarbereich abzutrennen. „Den Kirchturm möchten wir gerne so vorbereiten, dass wir ihn zum Beispiel für Tauffeiern nutzen können“, erklärt der Pastor. Eine Toilette soll zwischen Turm und Gemeindehausbereich Platz finden. Den Boden aus Sandstein im Kirchenschiff würde Schneider ebenfalls gern sanieren: „Es ist schon jemand schwer gestürzt, die Unebenheiten des Bodens sind doch sehr groß.“ Dafür fehle bislang jedoch die finanzielle Unterstützung. Klarheit zu den Sanierungsplänen könnte im Herbst herrschen. Dann tagen die Kirchengremien, die deren Finanzierung beschließen müssten.

Das alte Golterner Gemeindehaus soll aufgegeben werden. Statt dessen möchte die Gemeinde Raum für Feiern und Zusammenkünfte im Kirchenschiff schaffen. Quelle: Tobias Welz

Von Tobias Welz