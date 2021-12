Barsinghausen

Waldbeere mit Walnusskrokant, Himbeere mit Tonkabohne oder Apfel mit Kürbis – solche besonderen Geschmacksvariationen mischt David Lichey für seine selbst gemachten Fruchtaufstriche an. Im ersten Corona-Lockdown hatte der Koch aus dem Naturfreundehaus damit begonnen, die Aufstriche als originelles Dankeschön im Außerhausgeschäft herzustellen. Aber schon nach kurzer Zeit kamen die Kunden auf den Geschmack und animierten den 33-Jährigen dazu, die Aufstriche auch zu verkaufen. Aus der Idee mit der süßen Tüftelei entwickelte sich für Lichey eine spannende Nebenbeschäftigung in der Küche.

Grapefruit und Birne passt nicht

Spannend deswegen, weil er vorher nie weiß, ob seine neuen Fruchtkombinationen wirklich gut zusammenpassen. „Mein Versuch mit Grapefruit und Birne hat zum Beispiel nicht so geschmeckt, wie ich mir das vorgestellt habe“, sagt Lichey. Besser passten andere Variationen, etwa Karotte mit Apfel und Orange. „Das war der Renner im Frühjahr und Sommer.“

Für die Adventszeit hat sich der Koch eine, wie er es nennt, Sonderedition vorgenommen: Bratapfel mit Mandeln. „Ich überlege immer wieder neu, welche Geschmacksrichtungen noch funktionieren könnten. Es soll auf jeden Fall etwas Besonderes sein, das nicht an jeder Ladentheke zu kaufen ist“, erläutert der Barsinghäuser, der vor vier Jahren als Koch in den Familienbetrieb des Naturfreundehauses eingestiegen ist..

In der Küche bereitet David Lichey die Walnüsse für einen neuen Brotaufstrich vor. Quelle: Frank Hermann

Für das kommenden Frühjahr und den Sommer hat er ebenfalls schon eine erste Idee für eine Neukreation entwickelt: Brombeer mit Gin. Das Überlegen, das Ausprobieren und Versuchen mache einen großen Reiz aus, sagt Lichey. Erst recht dann, wenn die Zutaten miteinander harmonieren und der Geschmack stimmt.

Zutaten aus der Region

Wichtig ist dem Koch auch, nachhaltig zu produzieren und die Zutaten für seine Fruchtaufstriche möglichst aus der Region zu beziehen – entweder direkt von Calenberger Landwirten oder von Bauernmärkten. Zudem kocht Lichey die Aufstriche nur nach Bedarf und produziert nicht auf Vorrat. Erhältlich sind die Aufstriche in Gläsern zu 110 und 220 Gramm im Barsinghäuser Naturfreundehaus, in der Bäckerei Sprengel in Langreder und bei der kleinen Post an der Egestorfer Straße in Kirchdorf.

Für 2022 plant der experimentierfreudige Koch ein weiteres Projekt: Er will selbst hergestellte Wildleberwurst in Gläsern anbieten. Ein Jäger beliefert ihn mit dem Wildfleisch aus dem Deister. „Das wird ein schönes regionales Produkt. Darauf legen immer mehr Menschen großen Wert“, erläutert Lichey.

Von Frank Hermann