Neue Angebote in der Natur: Kloster Wennigsen öffnet seinen Garten 

„Gemeinsam aktiv im Heilort Klostergarten“: Unter diesem Motto bietet das Kloster nun zahlreiche neue Aktivitäten in der Natur an und öffnet regelmäßig seinen Garten. Gleich zwei neue, regelmäßige Angebote beginnen in dieser Woche.

„Wenn wir in den Klostergarten hineingehen, betreten wir einen Ort des Wachsens und Blühens, tauchen ein in den Kreislauf der Natur und deren Geborgenheit, einen Ort wie ein Paradies“, heißt es in den Flyer, der das Angebot bewirbt. Der Garten sei ein Heilort, sagt Äbtissin Mareile Preuschhof. Die Aktivitäten im Garten sollten den Besuchern helfen, mit sich selbst in Kontakt zu kommen, Stress abzubauen, Ängste zu vergessen, zufriedener zu werden. „Mir tut Gartenarbeit gut, das merke ich an meiner Stimmung – ich bin ausgeglichener und es geht mir danach einfach wirklich besser“, sagt sie.

Den Garten als Heilort erfahren

Um mehr Menschen den Garten als Heilort zu öffnen, haben sich Preuschhof und ihr Team zwei neue Angebote einfallen lassen. Das erste: der Gartennachmittag am Donnerstag. Dort können Besucher helfen, den großen Klostergarten zu hegen und zu pflegen – unter Anleitung und in Gemeinschaft. „Wir stellen Gartengeräte, Getränke und Kekse“, sagt Preuschhof. „Außerdem haben wir eine Expertin eingestellt und eine Frau aus dem Frauenkreis wird die Angebote auch begleiten.“

Nach Absprache können die Besucher auch ein eigenes Beet für längere Zeit pflegen. Bei der Gestaltung der Beete wird im Klostergarten auch darauf geachtet, dass die Pflanzen insektenfreundlich sind, sagt die Äbtissin und ergänzt, dass das Kloster unter anderem auch Bienen hat. „Wir lassen unseren Garten naturnah, heilsam und unterstützend wachsen.“

Treffpunkt für den Gartennachmittag, bei dem der Klostergarten jeweils donnerstags von 14 bis 18 Uhr geöffnet ist, ist hinter der Klostereinfahrt am Rondell. „Es ist aber durchaus sinnvoll, vorher anzurufen – denn wenn das Wetter zu schlecht ist, könnte das Angebot auch mal ausfallen“, sagt Preuschhof.

Meditieren und Arbeiten

Neu ist auch der Gartentag am Samstag, der vier Mal im Jahr geplant ist. Termine sind am Sonnabend, 7. März, am 20. Juni, am 12. September und am 28. November. Die Aktionen stehen unter dem Motto „medita et labora“ – also meditieren und arbeiten. „Wer mag, kann den Tag mit einer Meditation um 8.30 Uhr beginnen“, sagt Preuschhof. Im Anschluss geht es ab 9 Uhr in den Garten. Die Teilnehmer bekommen an den Sonnabenden auch ein Mittagessen im Kloster. Zum Abschluss des Tages wird gegen 15 Uhr dann eine weitere Meditation angeboten.

Zudem werden auch Experten zu dem Gartentag eingeladen oder es gibt Themenschwerpunkte. Am Sonnabend, 7. März, etwa ist der Schwerpunkt Kompost. Der Gartentag am Sonnabend sowie der Gartennachmittag am Donnerstag sind kostenfrei. Um eine Anmeldung unter Telefon (05103) 453 oder per E-Mail an info@kloster-wennigsen.de wird gebeten.

Die beiden neuen Angebote helfen aber nicht nur interessierten Besuchern, sondern auch dem Kloster. Denn bisher hat eine Frau den Garten ehrenamtlich gepflegt. Doch diese ist mittlerweile über 70 Jahre alt und hört mit der Gartenpflege auf.

Gartenexerzitien und Obstbaumpflege

Zudem bietet das Kloster weiterhin zweimal im Jahr jeweils vier Tage lang Gartenexerzitien an – mit Vollverpflegung und Unterkunft im Kloster. Für diesen Kurs müssen die Teilnehmer eine Gebühr bezahlen. Einmal im Jahr bietet das Kloster zudem einen Wochenendkurs zum Thema Obstbaumpflege an – ebenfalls mit Verpflegung und Übernachtung im Kloster. Alle Infos zu den Terminen gibt es im Kloster Wennigsen, unter Telefon (01503) 453 sowie online auf kloster-wennigsen.de.

Von Lisa Malecha