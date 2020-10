Neue Behördennummer 115 ist erst 2022 in Barsinghausen erreichbar

Barsinghausen

Eigentlich wollte die Barsinghäuser Stadtverwaltung bereits seit dem Spätsommer telefonisch besser erreichbar sein: Gemeinsam mit anderen Städten und Gemeinden plante die Kommune die Einführung der neuen Behördennummer 115. Unter der Nummer können Bürger Fragen zu allen Angelegenheiten, die die Stadt, die Region, Landes- oder Bundesbehörden betreffen, stellen. Wegen der Corona-Pandemie wurde das Projekt zuletzt jedoch auf Eis gelegt.

Nun nennt die Stadt Barsinghausen einen neuen Starttermin: Voraussichtlich ab Februar 2022 will Barsinghausen in den Testbetrieb einsteigen. Die Stadt wäre dann für Anfragen unter der neuen Nummer 115 erreichbar. Anrufer sollen zu einem Dialogcenter gelangen, das die Region Hannover als federführende Behörde und die Landeshauptstadt Hannover gemeinsam einrichten wollen. Generelle, immer wiederkehrende Fragen sollen die Mitarbeiter des Dialogcenters sofort bearbeiten können, für speziellere Fragen wird der Kontakt zu den zuständigen Ämtern vermittelt.

Testbetrieb beginnt in Hannover

Die Regionsversammlung hatte später als vorgesehen im September die Einrichtung des Dialogcenters beschlossen. Der Testbetrieb soll nun Mitte 2021 starten – zunächst ab 1. Juli 2021 für die Landeshauptstadt Hannover. Am 1. September 2021 steigt dann die Stadt Langenhagen ein, am 1. Oktober die Regionsverwaltung, am 1. November Isernhagen und am 1. Dezember Laatzen. Burgwedel, Barsinghausen, Wedemark und Wunstorf sollen jeweils im Abstand von einem Monat in dieser Reihenfolge dazustoßen.

Zum Konzept der Behördennummer 115 zählt unter anderem, dass die Mitarbeiter zu einheitlichen Servicezeiten erreichbar sind – mindestens montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr. Anders als in einer Telefonzentrale sollen sie den Großteil der Anfragen abschließend beantworten können. Dabei ist es nach Angaben des 115-Netzwerks unerheblich, ob sich die Fragen auf Angelegenheiten der Kommunen, der Landkreise, der Länder oder des Bundes beziehen. Bislang seien bundesweit mehr als 550 Kommunen, 14 Bundesländer – darunter auch Niedersachsen – und die gesamte Bundesverwaltung an das Netzwerk angeschlossen.

Entlastung der Sachbearbeiter als Ziel

Die Barsinghäuser Stadtverwaltung erhofft sich von dem Verbund eine deutliche Entlastung der Sachbearbeitungsebene und der Fachämter. Nach den Worten von Barsinghausens Stadtsprecher Benjamin Schrader haben die Verzögerungen bei der Umsetzung des Projekts mehrere Gründe. Einerseits sei für die Vorbereitung vorgesehenes Personal wegen der Corona-Krise in Anspruch genommen worden. Deshalb seien auch Arbeitsgruppentreffen abgesagt worden. Außerdem habe die Bearbeitung und Beschreibung des Aufgabenkatalogs mit den 100 mutmaßlich häufigsten Anliegen länger gedauert als geplant. Die Aufarbeitung sei von den Kommunen arbeitsteilig angegangen worden, habe sich bei einigen aber doch länger hingezogen.

Ein weiterer Hemmschuh ist laut Schrader auch das öffentliche Vergaberecht gewesen. Die Region sei zunächst davon ausgegangen, dass das Land die benötigte Software zur Verfügung stelle. „Das stellte sich als Fehlmeldung heraus, sodass ein aufwendiges Vergabeverfahren eingeleitet werden musste.“ Darüber hinaus habe sich herausgestellt, dass der Betrieb des gemeinsamen Dialogcenters steuerpflichtig sei. „Das erhöht den finanziellen Einsatz natürlich auch noch einmal.“

