Neue Initiative erfasst alle Solaranlagen in Barsinghausen

Barsinghausen

Wie viele Solaranlagen gibt es in Barsinghausen? Im Jahr 1993 hatte sich die Ökostation mit dieser Frage erstmals beschäftigt – „mit recht bescheidenem Ergebnis“, erinnert sich Frank Roth, Leiter der Ökostation und Ratsherr der Grünen. 14 Anlagen hätte es damals lediglich gegeben, zwei für Solarstrom, die anderen für warmes Wasser.

„Heute sehen wir aber auf vielen Dächern solche Anlagen, die auch sehr unterschiedlich sind“, sagt Roth. Mal wenige, mal viele Platten, große und kleine, helle und dunkle, Kollektoren für Solarstrom und um Wasser zu erwärmen, Flachkollektoren oder auch Röhrenkollektoren.

Jedes Haus soll Solarenergie nutzen

Die Ökostation unterstützt nun die Solarinitiative Barsinghausen, die vor knapp einem Dreivierteljahr gestartet ist, bei dem gemeinsamen Ziel, die umwelt- und klimafreundliche Sonnenenergie von allen nutzbar zu machen. Bis 2025, so das Ziel der Kampagne, soll jedes Haus in Barsinghausen auf die Möglichkeiten von Solarnutzung geprüft werden, auch in Hinblick auf machbare Finanzierung und Fördermöglichkeiten.

Dazu macht die Ökostation gerade eine Bestandsaufnahme aller vorhandenen Solaranlagen auf privaten Gebäuden. „Wir fahren jede Straße in allen Ortsteilen ab und registrieren die installierten Kollektoren, allerdings ohne Personalisierung und ohne Leistungsabfrage“, sagt Roth, der möglichst bis Ende Juni Ergebnisse präsentieren will.

Überraschend viele Anlagen

Obwohl diese Erhebung noch nicht abgeschlossen ist, ließe sich bereits sagen, dass überraschend viele private Solarstromanlagen installiert sind und auch sehr viele Häuser bereits eine Solar-Warmwasseranlage haben, zum Teil sogar auch zur Heizungsunterstützung. Insgesamt würden es sicherlich mehrere Hundert Anlagen sein – „also haben sich auch mehrere Hundert Barsinghäuser positiv für den Klimaschutz durch Nutzung der Sonnenenergie entschieden“, freut sich Roth.

Andererseits, sagt er, werde aber auch deutlich: Viele Häuser haben noch ein großes Potenzial für eine Solaranlage – etwa Mehrfamilienhäuser. Dort gebe es nur selten Solaranlagen. „Wir vermuten, dass hier wegen der rechtlichen Vorgaben für die Mieternutzung noch zu große Schwierigkeiten bestehen“, sagt Roth.

Auch neues Seminarhaus kriegt Solarmodule

Die Ökostation in Großgoltern selbst nutzt die Sonnenenergie schon seit 35 Jahren und hat vor, weitere Anlagen in Kürze auf ihrem Wohngebäude aufzustellen. Auch das Seminarhaus, das bei dem Großbrand Ende Dezember zerstört wurde und wieder aufgebaut werden soll, soll wieder mit großen Solaranlagen ausgerüstet werden.

Von Jennifer Krebs