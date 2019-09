Barsinghausen

Nach 60 Jahren ist Schluss: Der Schwimmclub Barsinghausen (SCB) gibt sein Clubheim am Nachtigallweg auf. Das Vereinsheim soll in einen Kindergarten umgebaut werden. Nun beginnen bei den Schwimmern die Planungen für eine neue Gymnastikhalle, die am Deisterbad entstehen soll.

Auf Clubheim-Gelände entstehen 50 Kita-Plätze

Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung haben sich die Schwimmer einstimmig für den Verkauf ihres Clubheims ausgesprochen. Der Verein erhält dafür eine einmalige Ablösesumme von der Stadt in Höhe von 85.000 Euro. Ausziehen will der Verein nach Angaben von Vorsitzendem Thomas Struß frühstens zum 1. Januar 2020.

Mit dieser Entscheidung hilft der Schwimmclub der Stadt dabei, ihren Kita-Nothilfeplan umzusetzen. Denn bis zum Frühjahr 2020 will die Stadt Barsinghausen kurzfristig rund 260 zusätzliche Kinderbetreuungsplätze schaffen, um den Bedarf im Stadtgebiet decken zu können. Zu diesem Nothilfeplan gehört auch das SCB-Vereinsheim: Dort will die Stadtverwaltung eine Kindergartengruppe mit 25 Plätzen im bestehenden Gebäude unterbringen sowie zusätzlich einen Container für eine zweite Gruppe mit ebenfalls 25 Plätzen.

SCB will Gymnastikhalle am Deisterbad bauen

Ein Grund für die Entscheidung war sicherlich auch, dass das Clubhaus nach Worten von Vorsitzendem Thomas Struß kaum noch genutzt werde. Denn als der Verein das Gebäude gebaut hatte, lag es noch direkt neben dem Freibad, doch seit dieses nicht mehr existiert, werde das Clubhaus nur noch für Feiern, Versammlungen und die regelmäßigen Skat-Abende des SCB genutzt.

Die Mitglieder haben sowohl für den Verkauf des Clubheims als auch für den Neubau am Deisterbad gestimmt. Quelle: Lisa Malecha

Mit dem Geld, dass der SCB für den Verkauf seines Clubheims bekommt, soll eine Gymnastikhalle entstehen – und zwar direkt am Deisterbad. Auch diesem Vorschlag des Vorstands stimmten alle Anwesenden zu. Der Vorstand geht von Kosten in Höhe von 150.000 bis 175.000 Euro für den Bau aus. Entstehen soll eine etwa 55 Quadratmeter große Halle, in der dann künftig nicht nur Versammlungen abgehalten werden, sondern auch Sport getrieben werden kann, sowie Umkleidekabinen und Sanitäranlagen. Auch eine Terrasse soll dort entstehen.

Für sein Vorhaben will der SCB so viele Fördergelder wie möglich beantragen – unter anderem könnte das Projekt vom Landessportbund und von der Stadt gefördert werden. „Wir wollen alle Fördermöglichkeiten ausnutzen“, sagt Struß und ergänzt, dass der SCB daher kein festes Zeitfenster für den Bau festlegen will. Ob 2020 oder 2021 gebaut wird, komme ganz darauf an, wann die Gelder fließen. Zudem hält der Verein sich die Option offen, einen kleinen Kredit aufzunehmen. Der Maximalbetrag wurde auf 30.000 Euro festgelegt.

