Barsinghausen

Mit Hochdruck arbeitet die Stadt Barsinghausen daran, genügend Betreuungsplätze für Kinder zu schaffen. Denn rund 240 Eltern haben bislang noch keinen Platz für ihr Kind. Mit der Großtagespflege Deisterwichtel ist nun das mittlerweile neunte Betreuungsangebot dieser Art an den Start gegangen. Nirgendwo sonst rund um Hannover gibt es so viele Betreuungsplätze bei Tagesmüttern und -vätern.

Lesen Sie auch: Kita-Nothilfeplan: Stadt setzt auf Container

Anzeige

Insgesamt acht Jungen und Mädchen können gleichzeitig in den Räumen an der Osterstraße betreut werden. Da aber nicht alle Kinder jeden Tag betreut werden müssen, können sogar 16 Verträge geschlossen werden – wenn sich Eltern einen vollen Betreuungsplatz teilen, also wenn ein Kind beispielsweise nur zwei, das andere dann drei Tage die Woche kommt.

Im großen Spielbereich können sich die Kinder gut beschäftigen. Quelle: Lisa Malecha

Plätze sind belegt

„Unsere Plätze sind mittlerweile alle belegt“, sagt Natalie Stachen, die gemeinsam mit Stefanie Tschirlich für die Betreuung der Deisterwichtel verantwortlich ist. Tschirlich und Stachan kennen sich bereits seit mehr als 20 Jahren und legen viel Wert auf eine familiennahe Betreuung. Ihnen sei es sehr wichtig, die Stärken der Kinder zu fördern.

Lesen Sie auch: Baustart in Barsinghausen: Kindergarten Gänsefüßchen soll im Sommer 2021 fertig sein

Seit Anfang September haben die beiden qualifizierten Kindertagespflegepersonen in den Räumen gearbeitet. Vom Fußboden über das Spielzeug und Mobiliar bis hin zu den Wandbildern haben sie alles in der 112 Quadratmeter großen Großtagespflege selbst eingerichtet und gestaltet. Hilfe erhielten sie von der Barsinghäuser Grafikdesignerin Virginia Theil. Sie hat ein Logo für die Deisterwichtel entworfen und auch die Scheiben mit bunten Bildern beklebt.

Die Kinder haben auch einen Schlafraum mit Betten und Wickelstation. Quelle: Lisa Malecha

Weitere Großtagespflege öffnet Ende Oktober

Die Großtagespflege sei von der Ausstattung schon fast wie eine kleine Kita betonte der Erste Stadtrat Thomas Wolf, der zur Eröffnung der Einrichtung in der Innenstadt gekommen war. Den Kindern steht ein großer Spielraum, ein Raum zum Toben sowie ein Schlafraum zur Verfügung. Zudem gibt es Küche, Bad und ein großes Außengelände.

Lesen Sie auch: Großtagespflegen sind ein Barsinghäuser Erfolgsmodell

„Die Großtagespflegen nehmen aus unserer Sicht einen sehr wichtigen Platz in unserer Betreuungslandschaft ein, da sie zur Vielfalt beitragen und auch ein hohes Maß an Flexibilität bieten“, betont Wolf. Derzeit stehe eine weitere Einrichtung in Kirchdorf in den Startlöchern – die Eröffnung soll noch Ende des Monats gefeiert werden.

Thomas Wolf (von links), Nicole Tünnermann-Heine und Mariela Chiarelli von der Stadt Barsinghausen schauen sich den Außenbereich der Deisterwichtel an. Quelle: Lisa Malecha

90 Plätze in Großtagespflege

Mit der Eröffnung der neunten Großtagespflege steigt die Zahl der in diesen Einrichtungen zur Verfügung stehenden Betreuungsplätze auf fast 90 an. „Dies verdeutlicht den Stellenwert, den die Arbeit der Tagespflegepersonen in unserer Stadt einnimmt“, sagt Wolf. Dazu kommen noch etwa 100 weitere Plätze bei Tagesmüttern und Tagesvätern. „Angesichts dieser Zahlen wird deutlich, dass Barsinghausen in diesem Bereich ein Vorbild für andere Kommunen ist. Wir werden uns bemühen, diese Angebote beispielsweise mit Investitionskostenzuschüssen und einem engen Beratungsangebot weiter zu fördern.

240 Plätze fehlen

Und das ist eine wichtige Aufgabe, denn insgesamt rund 240 Familien warten in Barsinghausen auf einen Betreuungsplatz in einem Kindergarten, einer Krippe oder einer Tagespflege. Die Stadt hatte daher einen Kita-Notfallplan aufgestellt, sieben neue Kindergärten werden zurzeit gebaut. Derzeit laufen laut Wolf zehn Maßnahmen parallel, um neue Plätze für die Kinderbetreuung zu schaffen – unter anderem wird die ehemalige „Hütte“ des TSV Barsinghausen ausgebaut, in Egestorf entstehen in der Kita Zwergenburg 50 neue Plätze und auch der Bau der Kita Gänsefüßchen hat bereits begonnen.

Um der Nachfrage an Betreuungsplätzen auch in Zukunft gerecht zu werden, seien Tagespflegeeltern eine wichtige Ergänzung. Bei Großtagespflegen können zwei Tagespflegepersonen bis zu zehn Kinder betreuen. Zwei neue Großtagespflegeeinrichtungen haben gerade an der Bergstraße aufgemacht.

Von Lisa Malecha