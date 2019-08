Poggenhagen

Ein 84-jähriger Autofahrer aus Barsinghausen hat am Sonnabendvormittag bei Poggenhagen die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist gegen einen Baum geprallt. Er erlitt bei dem Aufprall schwere Verletzungen. Die Polizei meldete dann am Nachmittag, der 84-Jährige sei in der Klinik gestorben. Kurz darauf...