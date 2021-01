Wegen des starken Besucherandrangs im Deister sind bereits jetzt alle Parkplätze am Nienstedter Pass belegt. Die Polizei rät, auf andere Stellplätze auszuweichen, und mahnt zur Einhaltung der Corona-Regeln.

