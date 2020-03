Nordgoltern

Die Kosten für die vom Barsinghäuser Stadtentwässerungsbetrieb geplante neue Anlage zur Klärschlammbehandlung neben dem Gruppenklärwerk in Nordgoltern steigen weiter. Das beauftragte Planungsbüro geht zurzeit von Gesamtkosten in Höhe von rund 5,5 Millionen Euro aus – das sind noch einmal 300.000 Euro mehr als im Herbst vergangenen Jahres kalkuliert worden war. Grund für die Mehrkosten sind neben allgemeinen Baupreissteigerungen auch Probleme mit dem Erdaushub, der bei den Bauarbeiten für die neue Anlage anfällt. Dieser ist mit Schadstoffen belastet und muss aufwendig deponiert werden, wie sich jetzt herausgestellt hat.

Auf dem Gelände der Kläranlage, direkt neben dem vorhandenen Betriebsgebäude, soll eine Anlage zur Faulgasverwertung entstehen, um die Menge des in Nordgoltern anfallenden Klärschlamms deutlich zu reduzieren. In der Anlage wird aus dem Schlamm Gas gewonnen, das wiederum gleich vor Ort zur Energieerzeugung eingesetzt werden kann. Deshalb ist auch ein Blockheizkraftwerk (BHKW) Teil der geplanten neuen Konstruktion. Das Millionenprojekt dient zugleich der Verringerung von klimaschädlichen Kohlendioxidemissionen und wird deshalb von der Europäischen Union ( EU) gefördert. Aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) fließen eine Million Euro nach Nordgoltern.

Zwei Faultürme und ein BHKW

Zu der geplanten Anlage gehören zwei Faultürme, ein Gasspeicher, das BHKW und eine sogenannte Fackel, über die in Ausnahmefällen Gas abgelassen und verbrannt werden kann. Der Klärschlamm wird etwa drei Wochen lang bei einer Temperatur von 37 Grad in den Faultürmen verbleiben. In dieser Zeit entsteht Biogas, das in dem BHKW verfeuert wird. Der Strom und die entstehende Wärme können direkt für die Prozesse in der Kläranlage eingesetzt werden. Gleichzeitig reduziert sich die Menge des Klärschlamms, der am Ende der Verarbeitungskette in Nordgoltern aufwendig entsorgt werden muss, um etwa ein Drittel.

Vor rund einem Jahr hatte der Stadtentwässerungsbetrieb noch damit gerechnet, die Anlage für 4,5 Millionen Euro bauen lassen zu können, nun wird das Projekt mindestens eine Million Euro teurer. „Wir sind in einer Phase, in der die Preise für Bauleistungen explodieren“, sagte der Betriebsleiter des Stadtentwässerungsbetriebs, Torsten Holzhausen, am Dienstagabend in der Sitzung des Betriebsausschusses für die Stadtentwässerung.

Der Klärschlamm im Gruppenklärwerk in Nordgoltern wird unter einem großen Dach bis zur Abfuhr gelagert. Künftig soll aus dem Schlamm vor Ort Biogas gewonnen werden. Quelle: Andreas Kannegießer

Keine Gefahr von Bodenaushub

Dass darüber hinaus noch Bodenaushub aufwendig deponiert werden muss, ist das Ergebnis eines Bodengutachtens, das der Stadtentwässerungsbetrieb routinemäßig in Auftrag gegeben hatte. Holzhausen verwies auf die strengen gesetzlichen Bestimmungen. Eine Gefahr gehe von dem Aushub nicht aus. Abgefahren werden muss nach den Worten des Betriebsleiters eine Menge von rund 1400 Kubikmeter.

Wie Holzhausen den Ausschussmitgliedern erläuterte, hat das mit der Anlagenplanung beauftragte Ingenieurbüro PFI die Ausschreibungsunterlagen für die Bauleistungen fertiggestellt. „Die Ausschreibung soll noch in dieser Woche rausgehen“, sagte Holzhausen. Der weitere Zeitplan des Stadtentwässerungsbetriebs sieht vor, dass die Bauarbeiten in Nordgoltern Ende Juni dieses Jahres beginnen werden und die neue Anlage zur Klärschlammbehandlung voraussichtlich zum Jahresende 2021 betriebsbereit sein wird.

Lesen Sie auch

Von Andreas Kannegießer