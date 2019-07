Nordgoltern

Rund 10.000 Euro Schaden ist bei einem Brand entstanden, der am Montagabend eine Gartenlaube in Nordgoltern vollständig zerstört hat. Die Ursache des Feuers war offenbar ein technischer Defekt an einem Gasgrill. Nach Mitteilung der Polizei hatte ein 75-jähriger Mann gegen 19 Uhr auf seinem Grundstück am Aueweg den Grill in Betrieb genommen und war anschließend noch einmal ins Wohnhaus gegangen, um Grillgut vorzubereiten. Als der Mann wenige Minuten später in den Garten zurückkehrte, brannte der Grill im unteren Bereich. Die Flammen griffen, durch starke Windböen angefacht, binnen kurzer Zeit auf eine Konifere und die Gartenlaube über. Eigene Löschversuche des 75-Jährigen schlugen fehl, sodass seine Ehefrau die Rettungskräfte alarmierte. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die gesamte Laube bereits in Flammen. Sie wurde vollständig zerstört.

Brandermittler gehen von technischem Defekt als Ursache aus

Am Dienstagmorgen haben Brandermittler des Zentralen Kriminaldienstes die Ermittlungen in Nordgoltern bereits abgeschlossen. Die Experten gehen von einem technischen Defekt aus, der dazu führte, dass austretendes Gas an dem Grill sich unkontrolliert entzündet hat. Während der Löscharbeiten musste die Bundesstraße 65 in der Nordgolterner Ortsdurchfahrt für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Laut Polizei kam es zu Behinderungen.

Von Andreas Kannegießer