Im Barsinghäuser Gruppenklärwerk in der Feldmark nahe Nordgoltern beginnt im Herbst eine neue Ära bei der Klärschlammbehandlung. Der Stadtentwässerungsbetrieb investiert rund 5,44 Millionen Euro in eine Anlage, in der der anfallende Klärschlamm vergoren und daraus Biogas produziert wird. Die Bauarbeiten für die Anlage befinden sich inzwischen auf der Zielgeraden: Voraussichtlich Anfang Oktober werde die Klärschlammbehandlungsanlage den Probebetrieb aufnehmen, berichtete der Leiter der Stadtentwässerung, Torsten Holzhausen, bei einem Ortstermin mit Mitgliedern der CDU-Regionsfraktion.

Im Gruppenklärwerk fallen bei der Reinigung der Abwässer aus dem Stadtgebiet alljährlich im Schnitt etwa 3600 Tonnen Klärschlamm an. Lange Zeit konnte der entwässerte Schlamm als Dünger an Landwirte abgegeben werden. Seitdem die Gesetze deutlich verschärft worden sind, ist das allerdings kaum noch möglich. Entsorgungsfirmen lassen sich die Schlammabfuhr teuer bezahlen, die Preise haben sich nach Angaben der Stadtentwässerung binnen weniger Jahre auf teilweise mehr als 100 Euro pro Tonne vervielfacht.

Künftig ein Drittel weniger Schlamm

Wie Holzhausen und der Leiter des Gruppenklärwerks, Heiko Bartling, den Gästen erläuterten, hat die neue Anlage zur Schlammbehandlung gleich mehrere Vorteile: Aus dem Klärschlamm wird Energie für den Eigengebrauch gewonnen, und die Menge des teuer zu entsorgenden Schlamms sinkt um etwa ein Drittel. Zudem trägt der Prozess zum Klimaschutz bei, weil mehrere hundert Tonnen Kohlendioxid im Jahr vermieden werden.

Torsten Holzhausen (von rechts) und Heiko Bartling erläutern den Mitgliedern der CDU-Regionsfraktion die Funktionsweise des Gruppenklärwerks. Quelle: Andreas Kannegießer

Der Bau der neuen Anlage hatte im August vergangenen Jahres auf dem früheren Rasenstreifen vor dem Betriebsgebäude des Klärwerks begonnen. Herzstücke der Anlage sind zwei mächtige Faultürme, ein Gasspeicher und ein Blockheizkraftwerk (BHKW). Der zähflüssige Klärschlamm bleibt im Durchschnitt etwa drei Wochen lang bei einer Temperatur von 37 Grad in den Faultürmen. Durch die Umwandlung aller organischen Bestandteile des Schlamms entsteht in dieser Zeit methanhaltiges Biogas, das gereinigt und direkt im Blockheizkraftwerk verfeuert wird.

Energie wird selbst produziert

Das Gruppenklärwerk benötigt für den eigenen Betrieb viel Energie: „Wir haben bis zu 25.000 Euro Stromkosten pro Monat“, berichtete Holzhausen. Künftig soll der gesamte Strom selbst produziert werden. Auch die in dem BHKW-Modul zusätzlich entstehende Wärme kann direkt für die Prozesse in der Kläranlage eingesetzt werden. „Wir nutzen die Energie zu 100 Prozent“, sagte der Leiter der Stadtentwässerung.

Während die beiden Faultürme mit jeweils 825 Kubikmeter Volumen bereits fertiggestellt sind, läuft derzeit noch der Aufbau des Gasspeichers, in dem rund 400 Kubikmeter Biogas zwischengelagert werden können. Nur für den Notfall ist eine sogenannte Fackel vorgesehen: Über dieses Abgasrohr kann das kontinuierlich entstehende Biogas verbrannt werden, falls es einmal eine längere Störung in dem BHKW-Modul geben sollte.

In einem geräuschgedämmten Stahlbehälter ist das Blockheizkraftwerk untergebracht, in dem künftig Biogas in Strom und Wärme verwandelt wird. Quelle: Andreas Kannegießer

Investition lohnt sich

Die Kosten der neuen Schlammbehandlungsanlage hatten sich zwar im Zuge der jahrelangen Planungsphase deutlich erhöht, seit Baubeginn hat es allerdings kaum weitere unangenehme Überraschungen gegeben. „Wir bewegen uns fast im Zeitplan und im Kostenrahmen“, sagte Holzhausen. Aus Sicht des Stadtentwässerungsbetriebs ist die Millioneninvestition ein lohnendes Geschäft, das die Betriebskosten der Kläranlage deutlich senken wird. „5,4 Millionen sind ein Batzen, aber das rechnet sich“, versicherte Holzhausen. Dazu trägt auch ein Zuschuss in Höhe von einer Million Euro bei, den der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) dem Stadtentwässerungsbetrieb zugesagt hat. Belohnt wird damit der Beitrag der Anlage zur Energieeinsparung und Energieeffizienz. „Wir hoffen, dass die gesamte Anlage Ende des Jahres in den Regelbetrieb gehen kann“, sagte der Leiter des Stadtentwässerungsbetriebs.

