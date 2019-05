Einige Eltern haben kritisiert, dass die Kriterien für die Kitaplatz-Vergabe unklar sind. Wer auf der Liste ganz oben steht, dafür gibt es in Barsinghausen klare Regeln. Aufgenommen werden vorrangig Kinder, die ihren Hauptwohnsitz im Gemeindegebiet der Stadt Barsinghausen haben. Ausnahmen sind nur zulässig, sofern der Aufnahmeantrag hinreichend begründet ist und ausreichend freie Plätze vorhanden sind.

Wer einen Platz für sein Kind braucht, der sollte seinen Antrag für das nächste Kindergartenjahr schriftlich oder per E-Mail über das Elternportal bis zum 15. Januar abschicken. Es besteht kein Anspruch auf Aufnahme in eine bestimmte Einrichtung. „Selbstverständlich sind alle an der Platzvergabe beteiligten Personen bemüht, die Elternwünsche bestmöglich zu berücksichtigen“, heißt es in dem Ratsbeschluss.

Grundsätzlich werden in Krippen nur Kinder mit Vollendung des sechsten Lebensmonats bis zur Aufnahme in einen Kindergarten aufgenommen, in altersübergreifende Gruppen werden Kinder ab Vollendung des zweiten Lebensjahres aufgenommen und in Kindergärten nur Kinder mit Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt. Kinder im letzten Kindergartenjahr werden bei der Belegung der Plätze, zur Vorbereitung auf den Schulbesuch, vorrangig berücksichtigt.

Das ist die Reihenfolge bei der Platzvergabe

Anschließend werden alle weiteren Plätze in der Reihenfolge folgender Kriterien vergeben: An erster Stelle haben die Kinder von Alleinerziehenden ein Anrecht auf einen Kitaplatz. Danach sind zusammen lebende Eltern dran, die beide erwerbstätig oder in Ausbildung sind. Dann folgen arbeitssuchende Alleinerziehende. Ihnen folgen zusammen lebende Elternteile, bei denen ein Elternteil erwerbstätig und ein Elternteil arbeitssuchend ist. Erst danach werden Familien berücksichtigt, in denen beide Teile Arbeit suchen. Wer alleinerziehend ist und weder arbeitet noch Arbeit sucht, ist danach an der Reihe. Zusammen lebende Elternteile, bei denen ein Elternteil zu Hause ist und nicht erwerbstätig oder arbeitssuchend ist, sind danach dran, gefolgt von Eltern, die beide zu Hause sind. Im Einzelfall sollen Kinder bevorzugt werden, deren Wohl ohne diese Leistung gefährdet wäre. Dass dies im Einzelfall ungerecht sein mag, sei ihnen bewusst, sagt Wolf, dennoch müsste sich die Verwaltung an diese Vorgaben halten.