Barsinghausen

Diesen Tag wird Sandra Freitag nie vergessen. Es war der 25. März 2020 um kurz nach 14 Uhr. „Ich war auf der Arbeit, als der Anruf kam. Der Vater einer ehemaligen Klassenkameradin meiner Tochter war dran“, erinnert sich die 47-Jährige. „Euch gehört doch das grün-weiße Haus hinter Penny“, habe er gesagt. „Da brennt’s.“ Fassungslosigkeit. „Ich konnte es nicht glauben“, sagt Freitag.

Vier Feuerwehren waren mit 86 Leuten im Einsatz gewesen, um das Feuer zu löschen. Doch das Einfamilienhaus am Nachtigallweg war nicht zu retten. Da das Haus gut gedämmt war und sich zudem zahlreiche Solaranlagen auf dem Dach befanden, gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig. Was das Feuer nicht zerstörte, dem gab das Löschwasser den Rest. Als Sandra Freitag und ihr Mann, von dem sie inzwischen getrennt lebt, einige Tage nach dem Brand das Haus durchsuchten, hätten sie Ausweispapiere holen können und das eine oder andere völlig durchweichte Fotoalbum. Nichts sei sonst noch zu retten gewesen, erzählt sie.

Anzeige

Hilfsbereite Barsinghäuser

Wochenlang wohnte Sandra Freitag mit ihrer zwölfjährigen Tochter bei einer guten Freundin. „Ich habe am eigenen Leib mitbekommen, wie schnell man all sein Hab und Gut verlieren kann.“ Aber, sagt die 47-Jährige, sie habe auch erfahren, „wie hilfsbereit und nett die Bürger in Barsinghausen sind, die uns sofort mit ganz, ganz vielen Klamotten und Kisten geholfen haben, damit wir nicht ganz mittellos dastehen“. Nachbarn, Bekannte, aber auch viele Menschen, die sie überhaupt nicht kannte, haben geholfen.

Abgabestelle bei MAM-Sport

Etwas von dieser Hilfsbereitschaft will Freitag nun zurückgeben und macht sich für Obdachlose in Hannover stark. Mit ins Boot geholt hat sie Onur Askin, den Chef von MAM-Sport an der Osterstraße 17a. „Wir möchten auch ein Stück dazu beitragen, dass die Spendenaktion funktioniert“, sagt er und hat den Spendenaufruf auch auf Facebook gepostet. Kleiderspenden für die Obdachlosen können bis Sonnabend, 12. Dezember, bei MAM-Sport abgegeben werden.

Ein Foto von Sandra Freitags erster Aktion in Hannover. Dicke Decken, Schlafsäcke, Isomatten, auch ein Paar dicke Socken oder Handschuhe können Obdachlose immer gebrauchen. Quelle: privat

„Wir hoffen auf möglichst viel Unterstützung“, sagt Freitag und kündigt bei der Gelegenheit bereits eine zweite Spendenaktion für benachteiligte Kinder aus Barsinghausen an, für die nächste Woche gesammelt werden soll. Spielzeug, Spiele, Puzzle – gerne gebraucht, sagt Freitag, aber heile und vollständig sollte es ein. „Wir wollen Kindern aus bedürftigen Familie zu Weihnachten eine Freude machen“, sagt sie. Viele Eltern seien jetzt in der Corona-Krise arbeitslos geworden oder in Kurzarbeit. „Wir müssen enger zusammenrücken in diesen Zeiten“, sagt sie.

Diese Spenden werden gebraucht Am dringendsten gebraucht werden Kerzen, Feuerzeuge, Taschenlampen, warme Socken, Handschuhe, Wanderrucksäcke, Isomatten, Schlafsäcke, große Hosen, lange Unterhosen, Decken und Feldbetten. Abgegeben werden können die Sachen bei MAM-Sport in Barsinghausen an der Osterstraße 17a. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, am Sonnabend von 10 bis 14 Uhr. Abgabeschluss ist Sonnabend, 12. Dezember, um 14 Uhr. Am Sonntag, dritter Advent, sollen die Sachen dann am Kröpke in Hannover direkt an Obdachlose verteilt werden. Mit dem Ordnungsamt ist das abgestimmt.

Das ausgebrannte Haus im Nachtigallweg ist inzwischen abgerissen und das Grundstück verkauft. Sandra Freitag hat mit ihrer Tochter eine neue Wohnung gefunden – nur 100 Meter entfernt an der Wilhelm-Heß-Straße.

Lesen Sie auch

Von Jennifer Krebs