Leveste

Jahr für Jahr präsentieren in der Aktionsreihe „Die Offene Pforte“ mehr als 100 Gartenbesitzer aus der gesamten Region Hannover ihre privaten Grünanlagen – vom kleinen Innenhof über idyllische Gärten bis hin zu kleinen Parks. In Leveste können Besucher am Sonnabend, 31. Juli, und Sonntag, 1. August, den rund 4000 Quadratmeter großen Skulpturengarten des Künstlers Lothar Feige entdecken.

Feige und dessen Ehefrau Astrid gestatten auf ihrem Grundstück an der Osterstraße 38 aber nicht nur Einblicke in ihre privat gestaltete und parkähnlich angelegte Grünanlage mit zahlreichen Rhododendren, Buchsbäumen und großem Laubgehölz. Besucher können auf dem Gelände jeweils von 11 bis 18 Uhr auch Werke von insgesamt drei Künstlern entdecken – darunter die Skulpturen des Gastgebers. Rund 40 seiner Installationen können sie begutachten.

Vor zwei Jahren waren 150 Besucher dabei

Lothar Feige präsentiert den Besuchern seinen Skulpturengarten. Quelle: Ingo Rodriguez

Im vergangenen Jahr musste die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie noch abgesagt werden. Nun sind die grünen Besuche aber wieder möglich. „Vor zwei Jahren habe ich auch schon mitgemacht, damals waren etwa 150 Besucher bei mir“, erzählt der 66-jährige Feige. Der pensionierte Hochschullehrer lebt schon seit 1982 in Leveste. Der Kunst widmet sich Feige bereits seit gut 30 Jahren – zunächst nebenberuflich, seit dem Beginn seines Ruhestandes nun intensiver.

In seiner kleinen Werkstatt in Leveste fertig er vor allem Skulpturen aus Stahl und Eisen an. „Manchmal entstehen fünf Werke innerhalb von nur einer Woche, manchmal mache ich aber auch wochenlang nichts in der Werkstatt“, beschreibt Feige seinen unregelmäßigen Arbeitsrhythmus.

Feiges Arbeiten sind unbestritten anspruchsvoll: Er hat von 2006 bis 2009 ein Basisstudium in Bildhauerei absolviert. Bei seinem langjährigen Weggefährten, dem 2016 gestorbenen Künstler Hannes Meinhard aus Barsinghausen, erlernte er die Kunst des Schweißens und Schmiedens. Einige Exponate seines Wegbegleiters zeigt er ebenfalls in seinem Garten.

Auch Holzbildhauer Claus Wettermann präsentiert einige Werke

Die Besucher erwartet in Leveste auch noch eine Überraschung: Der Gastgeber hat seinen Freund, den Holzbildhauer Claus Wettermann, eingeladen, im Garten ebenfalls einige seiner Werke zu präsentieren. Wettermann stammt aus Stadland, einer Gemeinde im Landkreis Wesermarsch, und fertigt aus Baumstammteilen Holzskulpturen an. Sechs seiner Werke will er den Besuchern genauer vorstellen.

Auch Claus Wettermann zeigt im Skulpturengarten seine aus Holz angefertigten Werke. Quelle: Privat

Persönlich vorstellen muss sich dagegen der Gastgeber Feige zumindest vielen Gästen aus Leveste nicht. Man kennt ihn im Dorf – auch schon wegen seiner zehnjährigen Amtszeit als Ortsratsmitglied von 1986 bis 1996. Wegen seines ehrenamtlichen Engagements in der Kommunalpolitik wurde Feige auch mit dem Levester Löwen ausgezeichnet. Feige ist auch im Vorstand des Kunstvereins Barsinghausen aktiv.

Interessierte Besucher können mit Feige unter Telefon (05108) 3536 auch einen Besichtigungstermin vereinbaren. Der Gastgeber verweist auf die Einhaltung der geltenden Corona-Regeln. Aktuelle Hinweise zu Einschränkungen sind regelmäßig auf der Internetseite www.hannover. de/offene-pforte zu finden.

Von Ingo Rodriguez