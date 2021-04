Ostermunzel

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 251 zwischen Ostermunzel und Seelze-Lathwehren hat sich ein 24-jähriger Autofahrer am Mittwochabend zum Glück nur leichte Verletzungen zugezogen. Nach Mitteilung der Polizei war der 24-Jährige gegen 19 Uhr mit seinem Ford Fiesta unterwegs in Richtung Lathwehren, als er von der Fahrbahn abkam. Der 15 Jahre alte Ford überschlug sich im Straßengraben und blieb anschließend völlig zerstört auf dem angrenzenden Fahrradweg liegen. Der 24-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeugwrack befreien. Er wurde mit offenbar nur leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Gegenüber der Polizei gab der Fahrer an, dass er einem Hasen habe ausweichen wollen, der vor ihm auf die Fahrbahn gesprungen sei.

Im Einsatz war auch die Freiwillige Feuerwehr Groß Munzel mit zwölf Aktiven und zwei Fahrzeugen. Die Feuerwehrleute klemmten die Batterie des Unfallfahrzeugs ab und streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab.

Der Ford Fiesta ist nach dem Überschlag im Straßengraben auf dem Radweg neben der Kreisstraße liegengeblieben. Quelle: Feuerwehr Groß Munzel

Von Andreas Kannegießer