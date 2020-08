Ostermunzel

Das derzeit mit Abstand größte Straßenbauprojekt im Stadtgebiet von Barsinghausen macht Fortschritte. Die mehrwöchige Sommerpause auf der Baustelle in der Ortsdurchfahrt von Ostermunzel ist beendet, die Arbeiten werden seit einigen Tagen fortgesetzt. Fertiggestellt ist bereits die Verkehrsinsel am westlichen Ortsrand, die künftig die Autofahrer beim Hineinfahren in die Ortschaft bremsen soll.

Das Vorhaben verlaufe bislang völlig problemlos „und liegt im Zeitplan“, sagt Barsinghausens Tiefbauamtsleiter Michael Dettmann. Im westlichen Teil der Ortschaft sei neben dem Fahrbahnteiler auch die neue Bushaltestelle Barrigser Weg fertiggestellt, ebenso wie der dortige Kanalbau. „Nun wird der östliche Fahrbahnteiler gebaut“, erläutert der Amtsleiter. Zeitgleich würden von Osten nach Westen die Kanäle erneuert und die Gehwege gepflastert.

Keine Änderungen in gepflasterten Bereichen

Anlieger der Mittelstraße hatten zuletzt Unverständnis geäußert, nachdem sie erfahren hatten, dass einige Straßenlaternen versetzt werden sollen, obwohl im fraglichen Bereich das neue Gehwegpflaster bereits verlegt ist. Dettmann bestätigt, dass es Veränderungen bei der Straßenbeleuchtung geben wird. Die Straßenbeleuchtung werde „hinsichtlich der Lichtpunktabstände optimiert, um eine gute Ausleuchtung zu erreichen“, erläutert der Amtsleiter. Es gebe zusätzliche Lichtpunkte und einzelne Verschiebungen. Dabei werde allerdings der Aufwand so gering wie möglich gehalten. „In den bereits gepflasterten Bereichen sind keine Änderungen vorgesehen“, versichert Dettmann.

Die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt ist ein gemeinschaftliches Projekt der Region Hannover, der Stadt Barsinghausen und der Stadtentwässerung. Um Synergieeffekte zu erzielen, haben die drei Auftraggeber ihre jeweiligen Bauvorhaben miteinander koordiniert. Die Region zeichnet verantwortlich für die Erneuerung der Fahrbahndecke in der gesamten Ortschaft. Die Stadt lässt gleichzeitig mit Fördermitteln aus dem Dorferneuerungsprogramm unter anderem die Gehwege verbreitern und die Kreuzung im Dorfmittelpunkt ganz neu gestalten. Die Stadtentwässerung nutzt die Gelegenheit, um einen neuen Regenwasserkanal unter der Mittelstraße zu verlegen und die Regenwasserhausanschlüsse zu erneuern.

An der Einmündung der Dedenser Straße in der Ortsmitte von Ostermunzel liegen die neuen Kanalrohre schon bereit, die zuerst verbaut werden müssen. Quelle: Andreas Kannegießer

Fahrbahnteiler bremsen Raser

Nach Abschluss der Bauarbeiten wird es an allen drei Ortseingängen Fahrbahnteiler geben. Die Verkehrsinseln gelten als geeignete psychologische Barriere, um Raser zu bremsen. Zudem sollen die Fahrbahnteiler als Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer dienen.

Die neue Verkehrsinsel am westlichen Ortsrand ist bereits fertiggestellt. Sie soll den Verkehr bremsen, der in das Dorf hineinfährt. Quelle: Andreas Kannegießer

Die Bauarbeiten, die im Frühjahr begonnen haben, sollen etwa eineinhalb Jahre dauern, sodass bei weiterhin problemlosem Verlauf im Herbst nächsten Jahres alles fertig sein würde. Die Anlieger müssen in dieser Zeit mit Verkehrsbehinderungen leben. Die Baustelle ist in Abschnitte aufgeteilt. Ostermunzel ist derzeit für den Durchgangsverkehr gesperrt, allerdings sind alle Grundstücke in jenen Abschnitten erreichbar, in denen gerade nicht gebaut wird.

Zuschüsse aus dem Dorferneuerungsprogramm

Beim Umbau der Ortsmitte lässt die Stadt die dortige Fahrbahn auf eine Breite von etwa vier Metern verengen. Im Kreuzungsbereich soll ein kleiner, attraktiver Platz für Fußgänger mit Grünfläche, einem Baum und einer Bank entstehen. Alle vier Bushaltestellen in Ostermunzel werden barrierefrei umgebaut.

Die Stadt Barsinghausen beziffert die Gesamtkosten des gemeinschaftlichen Bauvorhabens auf etwa 2,6 Millionen Euro. Die meisten der von der Stadt beigesteuerten Vorhaben werden in Höhe von 73 Prozent der Baukosten aus dem Dorferneuerungsprogramm des Landes gefördert.

Von Andreas Kannegießer