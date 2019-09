Ostermunzel

Schreck im Kindergarten Ostermunzel zur Mittagszeit: Gegen 13 Uhr roch es im Innenbereichstark nach Gas. 25 Kinder sowie vier Erzieher und zwei Praktikanten wurden evakuiert. Niemand erlitt Verletzungen. Auf dem Außengelände des Kindergartens entsteht aktuell ein neuer Spielplatz mit einigen neuen Geräten. Bauarbeiter trafen bei Bohrungen und Ausschachtungen in einem tiefen Loch eine Gasleitung. „Da wir die Fenster in allen Etagen geöffnet hatten, haben wir sofort den Gasgeruch im Gebäude wahrgenommen“, berichtet Einrichtungsleiterin Patricia Bäte. Es folgte eine Evakuierung des Kindergartens und der umliegenden Gebäude entlang der Dedenser Straße. Im Einsatz waren die Ostfeuerwehren aus Groß Munzel, Barrigsen, Holtensen, Landringhausen, Barsinghausen und Großgoltern.„Am Einsatzort war ein deutliches Strömgeräusch zu hören und in Windrichtung auch Gasgeruch wahrnehmbar“, teilte die Feuerwehr mit.

Kinder erst im Privatgarten, später in der Sporthalle

Die Kinder waren zunächst im Garten eines Privathauses in Ostermunzel an der Straße Am Saalfeld, wo ein beim Einsatz tätiger Feuerwehrmann wohnt, untergebracht. Später ging es für sie in die Sporthalle der Grundschule Ostermunzel. „Für die Kinder war das natürlich richtig spannend, dass sie in einem Feuerwehrauto mitfahren konnten“, sagt Bäte, die nicht nur an die Ostfeuerwehren, sondern auch an die Johanniter ihren Dank aussprach.

Am Montagnachmittag endeten die Reparaturarbeiten. Nach Auskunft von Bäte steht ab Dienstag einem regulären Betrieb in dem Kindergarten, in dem von 7 bis 16 Uhr bis zu 45 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren betreut werden, nicht mehr im Wege. Nichts mehr im Wege steht auch der weiteren Erneuerung des Spielplatzes, der in Teilen bereits fertiggestellt ist und neue Geräte erhalten hat. Im kommenden Sommer, sagt die Leiterin des Kindergartens, wolle man den Spielplatz mit einem großen Sommerfest gemeinsam mit Eltern und Kindern eröffnen.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Barsinghausen lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Stephan Hartung