Ostermunzel: Bürger fordern Verkehrsberuhigung in der Ortsdurchfahrt

Ostermunzel

Viele Einwohner von Ostermunzel, insbesondere Eltern, sind derzeit nicht gut auf die Stadtverwaltung zu sprechen. Die Bürger fordern zur Verbesserung der Verkehrssicherheit in der Ortschaft Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung – etwa eine Querungshilfe für Fußgänger, mindestens aber eine Tempo-30-Regelung auf der Mittelstraße zwischen den beiden Bushaltestellen. Die Stadtverwaltung blockt die Forderungen ab und verweist auf den anstehenden Umbau der Mittelstraße mit neuen Verkehrsinseln an allen drei Ortseinfahrten aus Richtung Osten, Westen und Norden.

Jörg Bockhacker und seine Lebensgefährtin Anke Beyer wohnen mit ihrem neunjährigen Sohn am Ostrand der Ortsdurchfahrt – dort, wo nur auf der Südseite der Mittelstraße noch Häuser stehen. Sie beklagen, dass die Autos vor ihrer Haustür, aber auch im weiteren Verlauf der Ortsdurchfahrt, fast immer viel zu schnell unterwegs seien. „Der Verkehr hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen“, berichten Beyer und Bockhacker. Das betreffe auch den Schwerlastverkehr. „Viele Mautpreller rollen durch Ostermunzel, die dann über Göxe zurück auf die Bundesstraße 65 fahren.“

Gefahr vor allem für kleinere Kinder

Mit dem Verkehr hat nach den Erfahrungen der Ostermunzeler Einwohner auch die Zahl schwerer Unfälle in der Ortschaft und der unmittelbaren Umgebung zugenommen. Allein für den Bereich der Ortsmitte haben Bockhacker und Beyer für die vergangenen fünf Jahre fünf schwere Unfälle dokumentiert. Hinzu kommen weitere Unfälle mit einem Toten und mehreren Schwerverletzten auf den Landstraßen wenige Meter außerhalb von Ostermunzel.

Wegen der vielen Raser sei es viel zu gefährlich, Kinder alleine über die Mittelstraße gehen zu lassen, sagt Anke Beyer. Auch an der Bushaltestelle könne man kleinere Kinder nicht ohne Aufsicht stehen lassen. „Wir müssen unseren Neunjährigen deshalb zur Schule bringen“, sagte sie.

Die Anlieger der Mittelstraße in Ostermunzel beklagen das hohe Tempo, mit dem viele Autofahrer auf der Ortsdurchfahrt unterwegs sind. Quelle: Andreas Kannegießer

Ihre Forderungen nach Tempobegrenzungen im Ortskern oder einer Querungshilfe hatten viele Ostermunzeler bereits im Juli 2018 bei einem Dorfrundgang mit Bürgermeister Marc Lahmann und Vertretern der Stadtverwaltung deutlich gemacht. Damals habe es viel Verständnis und Zusagen für eine Verkehrsberuhigung gegeben, erinnern sich Bockhacker und Beyer.

Eineinhalb Jahre später und mehrere Schriftwechsel später ist die Situation aber unverändert. „Worten folgen keine Taten“, kritisiert Bockhacker. Die Ostermunzeler blicken neidvoll auf die Situation in den zu Seelze gehörenden Nachbarorten Döteberg und Harenberg. Dort gebe es Tempobegrenzungen und auch Überwege im Zuge der Ortsdurchfahrt, berichten Bockhacker und Beyer.

Verkehrsinseln sollen kommen

Die Stadtverwaltung dagegen verweist in ihren Schreiben an die Anlieger auf die in diesem Jahr anstehende Sanierung der Ortsdurchfahrt mit dem Umbau der Mittelstraße. Der Fahrbahnquerschnitt werde reduziert, außerdem würden an den Ortseingängen Verkehrsinseln – sogenannte Fahrbahnentschleunigungsteiler – angelegt, kündigt die Verwaltung an.

Bei den Vorplanungen für den Umbau der Mittelstraße im Ostermunzeler Arbeitskreis sei der Bau einer Ampelanlage nicht gefordert worden, heißt es in dem von Bürgermeister Marc Lahmann unterzeichneten Schreiben. „Sofern nach Abschluss der Baumaßnahmen dennoch der Bedarf einer Lichtsignalanlage besteht, kann diese noch nachträglich von der Region Hannover geprüft und gegebenenfalls errichtet werden“, heißt es.

Die Stadtverwaltung setzt auf neue Verkehrsinseln an den Ostermunzeler Ortseingängen, um das Tempo der Autofahrer zu drosseln. Quelle: Andreas Kannegießer

Auf diese vage Aussage wollen sich die Anlieger aber nicht verlassen. Sie verstärken stattdessen den Druck auf die Stadtverwaltung und fordern konkrete Zusagen. Bockhacker und Beyer haben eine Unterschriftenaktion in Ostermunzel und eine spontane Demonstration in der Ortsmitte organisiert. Auf den Unterschriftenlisten unter dem Motto „Schütze unsere Kinder und Senioren“ haben sich mehr als 80 Einwohner der Forderung nach Verkehrsberuhigung im Bereich der Ostermunzeler Ortsmitte angeschlossen.

Bei der Demonstration an der zentralen Kreuzung reckten viele Kinder Tempo-30-Schilder in die Höhe. „Wir wollen sicher über die Straße“, stand auf einem großen Transparent, das Eltern für diesen Anlass vorbereitet hatten.

Lesen Sie auch

Von Andreas Kannegießer