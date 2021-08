Ostermunzel

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Montag und Mittwoch eine schwere Metalltreppe gestohlen, die an der Zugangstür zu einem Windrad in der Feldmark zwischen Ostermunzel und Holtensen in der Verlängerung des Mühlenbergweges angeschraubt war. Nach Mitteilung der Polizei ist der Diebstahl jetzt erst bemerkt worden.

Die Treppe aus verzinktem Stahl ist etwa einen Meter hoch und auf einer Seite mit einem Handlauf versehen. Die Ermittler schätzen den Wert der Treppe auf rund 2500 Euro. Wegen der Größe und des Gewichts der Treppe geht die Polizei davon aus, dass der oder die Täter das schwere Bauteil mit einem Fahrzeug direkt vom Tatort abtransportiert haben. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte sich unter Telefon (05105) 5230 mit dem Barsinghäuser Polizeikommissariat in Verbindung setzen, bitten die Beamten.

Von Andreas Kannegießer