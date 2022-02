Ostermunzel

Auf Initiative des Dorfgemeinschaftsvereins (DGV) Ostermunzel hat die Region Hannover jetzt eine Informationstafel am mächtigen Gneis-Naturdenkmal auf dem Mühlenberg aufgestellt. Die Tafel gibt Erläuterungen zur Beschaffenheit und zur erdgeschichtlichen Bedeutung des rund 27,5 Tonnen schweren Findlings sowie zu dessen Fund vor nahezu acht Jahren auf dem Acker von Landwirt Hans-Heinrich Voges.

Ziel vieler Ausflügler

Nach Angaben des DGV-Vorsitzenden Tim Voges kommen immer wieder Ausflügler auf den Mühlenberg, um das Naturdenkmal zu bestaunen. Zwei beliebte Fahrrad- und Wanderwege kreuzen den Standort nördlich von Ostermunzel. Zudem trage eine Holzhütte als Raststation zur Attraktivität bei. Die Barsinghäuser Beschäftigungs-Initiative (BBI) errichtete diese Hütte vor mehr als fünf Jahren.

Der rund 27,5 Tonnen schwere und 1,5 Milliarden Jahre alte Gneis liegt seit April 2016 als Naturdenkmal auf dem Mühlenberg bei Ostermunzel. Quelle: Frank Hermann

„Damals hatte die Region auch zugesagt, eine Infotafel aufzustellen. Diese Zusage haben wir aufgegriffen und nachgehakt – mit Erfolg“, sagt Tim Voges. Die Tafel sei ein großer Pluspunkt, denn die Ausflügler seien stets sehr an Informationen über den Gneis interessiert.

Verein betreut die Tafel

Um Inhalte und Gestaltung der Tafel habe sich die Region in Eigenregie gekümmert. Die Tafel selbst besteht aus wetterfestem Alu-Dibond mit zwei dünnen Aluminium-Deckschichten. Der Dorfgemeinschaftsverein hat sich laut Voges bereit erklärt, die neue Tafel künftig zu betreuen.

Die neue Tafel gibt Erläuterungen zur Beschaffenheit und zur erdgeschichtlichen Bedeutung des Gneis-Denkmals sowie zum Fund und zur Bergung 2014/2015. Quelle: Frank Hermann

Barsinghausens Bürgermeister Henning Schünhof (SPD) würdigt den Einsatz des Ostermunzeler Vereins für die Attraktivität des Gneis-Standortes. Im Lauf der Jahre habe sich das Naturdenkmal mehr und mehr zu einem beliebten Ausflugsziel entwickelt und sei damit ein bedeutsamer Punkt für die Naherholung in der Deisterstadt. „Hier kommen die Leute gerne her. Darum ist es wichtig, wenn sich Menschen in Dorfgemeinschaftsvereinen oder in ähnlichen Zusammenschlüssen für ihren Ort engagieren“, erläuterte Schünhof.

2014 auf Acker entdeckt

Der Gneis von Ostermunzel hat im August 2014 zum ersten Mal für Aufsehen gesorgt. Damals entdeckte Landwirt Hans-Heinrich Voges den steinernen Koloss beim beim Pflügen auf seinem Acker. Geologen des Landesamtes für Bergbau untersuchten den Findling um kamen zum Ergebnis, dass der riesige Brocken vor rund 200.000 Jahren während der Saale-Eiszeit aus Skandinavien mit Gletschermassen und Schmelzflüssen an den Deister gespült wurde.

Der rund 27,5 Tonnen schwere Gneis wird im April 2015 von einem Kran im Beisein vieler Schaulustiger geborgen. Quelle: Holger Hollemann (Archiv)

Die Region Hannover ließ den etwa 2,5 Meter hohen Gneis im April 2015 mithilfe eines Schwerlastkranes und unter Beteiligung vieler Schaulustiger bergen und auf den Mühlenberg transportieren. Kurze Zeit später wurde der riesige und uralte Felsbrocken von der Region zum Naturdenkmal erklärt.

Von Frank Hermann