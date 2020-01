Ostermunzel

Die Einwohner von Ostermunzel müssen sich für längere Zeit auf erhebliche Verkehrsbehinderungen in ihrer Ortschaft einstellen. Im Frühjahr sollen die Bauarbeiten zur Sanierung der Mittelstraße auf der ganzen Länge der Ortsdurchfahrt starten. Das Vorhaben ist ein Gemeinschaftsprojekt der Region Hannover und der Stadt Barsinghausen, damit alle in Ostermunzel geplanten Tiefbau- und Gestaltungsarbeiten parallel erledigt werden können. Die Stadtverwaltung rechnet damit, dass es rund eineinhalb Jahre dauern wird, bis alle Bauarbeiten abgeschlossen sein werden.

Die Region Hannover finanziert die neue Fahrbahndecke der Ortsdurchfahrt, und die Stadt nutzt die Gelegenheit, um der Ortsmitte mit Zuschüssen aus dem Dorfentwicklungsprogramm ein neues Gesicht zu geben. Mit im Boot ist außerdem der Barsinghäuser Stadtentwässerungsbetrieb, der teilweise neue Kanäle und Hausanschlüsse im Untergrund verlegen wird.

An der nördlichen Ortseinfahrt wird auf der Dedenser Straße eine Verkehrsinsel angelegt, um den Verkehr zu bremsen. Quelle: Andreas Kannegießer

Bauarbeiten in drei Abschnitten von Osten nach Westen

Die Ausschreibung der Region für die Sanierung der Ortsdurchfahrt läuft zurzeit. Interessierte Tiefbauunternehmen haben noch bis zum 28. Januar Zeit, ihre Angebote bei der Regionsverwaltung einzureichen. Zu den Arbeiten gehören demnach neben der Fahrbahndecke auch rund 3500 Quadratmetern Betonsteingossen, 4400 Quadratmeter Betonsteinpflaster, 3100 Meter Betonborde und 1400 Quadratmeter Leitungsgräben. Laut Ausschreibung sollen die Arbeiten zwischen dem 30. März und Ende Oktober 2021 ausgeführt werden.

Nach den Worten von Stefan Recht vom städtischen Fachdienst Tiefbau wird während der Bauarbeiten die Ortsdurchfahrt in insgesamt drei Abschnitten von Osten nach Westen voll gesperrt. Autofahrer zwischen Groß Munzel und dem Seelzer Ortsteil Lathwehren müssen sich demnach auf weiträumige Umleitungsregelungen einstellen.

An den Ostermunzeler Ortseinfahrten im Osten, Westen und im Norden auf der Dedenser Straße werden in diesem Zuge neue Verkehrsinseln angelegt. „Das soll das Tempo der Autofahrer bremsen“, sagt Recht.

Neue Grünfläche im Ortszentrum

Am augenfälligsten werden die Veränderungen im Bereich der zentralen Einmündung der Dedenser Straße in die Mittelstraße in der Ortsmitte sein. „Die Fahrbahn wird dort auf etwa vier Meter eingeengt“, erläutert der Tiefbauingenieur. In den bisher sehr breit ausgeführten, aber schmucklos asphaltierten Bereich für Fußgänger wird eine Grünfläche integriert. Dort würden künftig unter anderem eine Sitzbank und ein Baum stehen, sagt Recht.

Am schnellsten abgeschlossen sein sollen die Bauarbeiten am nördlichen Ortseingang an der Dedenser Straße und an der Einmündung der Straße Am Saalfeld, die ebenfalls attraktiver gestaltet werden soll. „Das könnte in drei Monaten erledigt sein“, schätzt Recht. Die Kosten für die Verkehrsinsel auf der Dedenser Straße übernimmt die Stadt, erhält dazu aber einen 50-prozentigen Zuschuss aus dem Topf der Dorferneuerung. Außerdem beteiligt sich die Region mit einer festen Zuwendung von 15.000 Euro.

Die Einmündung der Straße Am Saalfeld in die Dedenser Straße wird attraktiver gestaltet. Quelle: Andreas Kannegießer

Im Zuge der Tiefbauarbeiten in Ostermunzel werden auch die vier Bushaltestellen neu gestaltet und barrierefrei umgebaut. Zu den erwarteten Gesamtkosten des Millionenprojekts will sich die Stadtverwaltung unter Hinweis auf die laufende Ausschreibung nicht äußern. „Die Baufirmen lesen auch Zeitung“, sagt Recht dazu nur.

Von Andreas Kannegießer