Ostermunzel

Ein letztes Mal hat Hans-Heinrich Voges am Sonnabendvormittag seinen Grüngutsammelplatz an der Barrigser Straße geöffnet, um Baum- und Strauchschnitt sowie Laub aus privaten Haushalten anzunehmen. Nach 23 Jahren gibt Voges diesen Service auf, den er im Auftrag der Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) angeboten hat, weil er die Fläche für den Bau von Wohnungen nutzen will. Künftig nimmt der befreundete Landwirt Bernd-Konrad Bohrßen auf seiner Hofstelle am Osterende 30 im Nachbarort Groß Munzel Grüngut an.

Einer der ersten Betreiber

Voges gehörte 1996 zu den ersten Betreibern eines Grüngutplatzes in der Deisterregion. Damals hatten Landwirte des Maschinenrings Hannover-Land damit begonnen, ein Netz von Sammelstellen für Grünabfälle einzurichten. „Anfangs war die Resonanz eher schleppend. Aber nach kurzer Zeit hatte sich diese Angebot herumgesprochen, und die privaten Gärtner nutzten die Möglichkeit, ihren Baum- und Strauchschnitt oder auch das Laub auf dem Platz abzuladen“, erinnert sich der Ostermunzeler.

Während der Gartensaison im Frühjahr und im Herbst herrschte stets Hochbetrieb an den beiden Annahmetagen mittwochs von 16 bis 18 Uhr und sonnabends von 9 bis 12 Uhr. „Dann waren hier zum Teil bis zu 100 Leute auf dem Platz. Und wir hatten alle Hände voll damit zu tun, den Verkehr bei der An- und Abfahrt der Leute in ordentliche Bahnen zu lenken“, sagt Voges.

Treffpunkt zum Klönschnack

Trotz dieses Andrangs habe es jedoch kaum Ärger oder Nörgeleien seitens der Anlieferer gegeben. „Wir hatten, bis auf ganz wenige Ausnahmen, immer ein gutes Verhältnis zu den Kunden. Das sind meistens Stammgäste, die regelmäßig hierher kamen“, betont Voges. Zur entspannten Atmosphäre trug auch so manche Plauderrunde im gemütlich eingerichteten Bauwagen am Rande des Grüngutplatzes bei. Dort sei im Laufe der Jahre ein kleiner Treffpunkt für viele Ostermunzeler entstanden, die sich zum Klönschnack in den Wagen setzten.

„Manchmal trafen sich hier auf dem Platz auch Leute zufällig wieder, die sich viele Jahre lang nicht gesehen hatten. Das gab dann natürlich ein großes Hallo“, sagt Voges, der bis 2017 einen landwirtschaftlichen Hof in Ostermunzel führte. Mittlerweile sind die alten Gebäude abgerissen worden, um Platz für den Wohnungsbau zu schaffen.

Abschied fällt nicht leicht

Auch das bisherige Grüngutgelände will Voges künftig für Neubauten nutzen. Darum habe er sich dazu entschlossen, den Sammelplatz nach 23 Jahren aufzugeben. Leicht falle es ihm nicht, aber die Entscheidung stehe schon seit einiger Zeit fest, und er habe sich auf den letzten Tag für die Grüngutannahme vorbereiten können.

Mehrere Ostermunzeler und Freunde aus den Nachbarorten kamen am Sonnabend auf das Gelände, um sich bei Voges für dessen langjährige Tätigkeit zu bedanken. Zu den Besuchern gehörten auch Christiane und Bernd-Konrad Bohrßen aus Groß Munzel, die die Grüngutsammelstelle im Auftrag von Aha künftig auf ihrer Hofanlage am Osterende 30 betreiben. „Wir hoffen natürlich, dass die Sammelstelle bei uns ähnlich gut angenommen wird wie zuvor bei Hans-Heinrich Voges“, sagt Bohrßen.

Der neue Grüngutplatz öffnet zum ersten Mal am Mittwoch, 18. Dezember. Grüngut kann dann zu den gewohnten Zeiten mittwochs von 16 bis 18 Uhr und sonnabends von 9 bis 12 Uhr abgegeben werden.

Von Frank Hermann