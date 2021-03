Barsinghausen

Die Kirchengemeinden in der evangelischen Kirchenregion Barsinghausen haben für die Karwoche und das Osterfest eine Vielzahl von Angeboten vorbereitet, die sich trotz der Corona-Pandemie mit „soliden Hygienekonzepten“ umsetzen lassen, wie der Kirchenkreis mitteilt.

Für Gründonnerstag, 1. April, laden die Pastoren Elke Pankatz-Lehnhoff, Kristin Köhler und Jürgen Holly um 18 Uhr zu einer Zoom-Andacht ein. Ole Magers wird die Andacht live am Piano begleiten. Im Mittelpunkt dieser digitalen Andacht soll eine gemeinsame Abendmahlsfeier stehen. Wer mitfeiern möchte, sollte Brot und Wein oder Traubensaft griffbereit haben. Der Link zu der Andacht wird auf der Homepage des Kirchenkreises unter kirchenkreis-ronnenberg.de/corona veröffentlicht.

Andacht mit Geschenken für Kinder

In der Egestorfer Christuskirche gibt es am Gründonnerstag ab 18 Uhr eine Orgelmeditation. Am Karfreitag beginnt um 10.45 Uhr eine Andacht in der Kirche. Am Ostersonntag feiert die Gemeinde um 6 Uhr morgens eine Andacht am Feuer, und ab 14 Uhr gibt es eine Andacht für Familien mit Geschenken für die Kinder. Dafür bittet die Gemeinde um Anmeldungen. Am Ostermontag feiert die Gemeinde ab 10.45 Uhr eine Andacht in der Kirche. Dabei sein dürfen stets maximal zwölf Haushalte und nicht mehr als 24 Personen.

In der Mariengemeinde werden am Karfreitag, 2. April, um 10 und 10.45 Uhr zwei kurze Gottesdienste mit Pastorin Uta Junginger und Livemusik gefeiert. Am Ostersonntag, 4. April, ist die Klosterkirche von 10 bis 11.30 Uhr geöffnet. Es besteht die Möglichkeit zur Einzelsegnung. Außerdem gibt es Videoandachten zu Karfreitag und Ostern mit Vikarin Mira Neckel, Pastorin Uta Junginger, Ole Magers und Gerald Pursche, die ab Donnerstag beziehungsweise Ostersonnabend im Internet unter kirchenkreis-ronnenberg.de/corona veröffentlicht werden. Für Ostermontag lädt Vikarin Mira Neckel um 11 Uhr zu einer Zoom-Andacht ein.

Tüten zum Mitnehmen am Osterbusch

Die Petruskirche ist am Karfreitag von 15 bis 16 Uhr geöffnet, es besteht die Möglichkeit zur Einzelsegnung. Am Ostersonntag öffnet die Petruskirche von 10 bis 11 Uhr ihre Türen, es erklingt Orgelmusik. Vor der Kirche wird das Osterkreuz mit Blumen geschmückt, Gläubige können eine Blume ans Kreuz stecken. Zudem steht ab Ostersonntag ein Osterbusch vor der Kirche, mit Ostertüten zum Mitnehmen daran.

In der Heilig-Kreuz-Kirche in Kirchdorf und der Kapelle in Langreder finden bis einschließlich 18. April keine Präsenzgottesdienste statt. Ab Gründonnerstag ist eine Videoandacht aus der Heilig-Kreuz-Kirche zu Karfreitag abrufbar, am Ostermorgen ebenfalls. Zu finden sind die Andachten im Internet unter der Adresse kirche-kirchdorf-langreder.de. Die Heilig-Kreuz-Kirche ist an allen Tagen zum stillen Gebet geöffnet, die Kapelle in Langreder am Ostersonntag.

Leseandachten zum Mitnehmen

An der Thomaskirche in Hohenbostel ist ein Passions- und Ostergarten aufgebaut. In den Kindergärten und an den Kirchen der Bördedörfer gibt es Ostertüten zum Abholen mit einer Andacht und österlichen Kleinigkeiten. Am Karfreitag und Ostersonntag sind die Kirchen in Bantorf und Hohenbostel jeweils von 10 bis 12 Uhr geöffnet mit Musik. Außerdem gibt es Leseandachten zum Mitnehmen, die auf Wunsch auch per E-Mail zugesandt werden können.

In Großgoltern wird am Karfreitag von 18 bis 19 Uhr die Kirche geöffnet sein zum stillen Gebet, ebenso am Ostersonntag von 10 bis 11 Uhr. In Stemmen werden am Karfreitag und am Ostermontag jeweils ab 10 Uhr Gottesdienste gefeiert. Dazu sind laut Kirchenkreis telefonische Anmeldungen notwendig.

Von Andreas Kannegießer