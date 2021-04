Bantorf

Auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants am Kronskamp in Bantorf soll am Sonnabendnachmittag ein unbekannter Mann seine Begleiterin brutal angegriffen und mehrfach getreten haben. Die Tat ereignete sich laut Polizei am Sonnabend kurz nach 14 Uhr. Zeugen des Geschehens meldeten sich aber erst am Abend auf dem Polizeikommissariat.Täter und Opfer gehören offenbar zusammen. Beide hätten sich an einem grauen Audi A6 aufgehalten und anfangs lautstark gestritten, berichteten die Zeugen. Im weiteren Verlauf habe der Mann dann wiederholt auf die Frau eingetreten. Am Abend war der Audi verschwunden.

Weitere Zeugen gesucht

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die den Angriff beobachtet haben, sich unter Telefon (05105) 523115 zu melden. Die Beamten appellieren in diesem Zusammenhang dringend an alle Bürgerinnen und Bürger, dass verdächtige Beobachtungen aller Art unverzüglich gemeldet werden sollten. „Im Zweifel ist es immer besser, die Polizei zu informieren, als aus falsch verstandener Unsicherheit darauf zu verzichten“, heißt es in einer Mitteilung des Kommissariats. Etwaige Kosten müsse niemand in so einem Fall befürchten.

Von Andreas Kannegießer