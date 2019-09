Barrigsen

Der Verein Backhaus Barrigsen lädt für Sonntag, 8. September, zum nächsten Backtag ein. Rund um das Backhaus am südlichen Ortsrand sowie auf zwei nahe gelegenen Höfen verwöhnt der Verein in der Zeit von 11 bis 18 Uhr die Gäste mit verschiedenen süßen und deftigen Spezialitäten. Dazu gibt es viel Programm. Gleichzeitig haben die Besucher diesmal in Barrigsen die Gelegenheit, am Tag des Denkmals ein Baudenkmal zu besichtigen – das Altenteilerhaus auf dem Hof der Familie Wieder, Am Hänken 2.

Schlemmen und schlendern

Der Backtag steht wie immer unter einem individuellen Motto. Diesmal lautet es „Schlemmen und Schlendern – total regional“. Der Verein heizt nicht nur den Lehmbackofen im Backhaus an, sondern auch seine beiden mobilen Holzbacköfen. Zu den stets beliebten Spezialitäten gehören das Barrigser Holzofenbrot sowie Zucker-, Mandel- und Pflaumenkuchen. Außerdem gibt es Leberkäse im Brötchen, Krautsalat und Laugenbrezeln aus dem Ofen sowie verschiedene Flammkuchensorten. Neu im Angebot sind diesmal selbst gemachte Eisspezialitäten. Dazu bieten die Backtag-Organisatoren warme und kalte Getränke, Bierspezialitäten, Weine und Apfelsecco in einer Weinstube an.

Im Rahmenprogramm bietet der Verein Backhaus erstmals den Verleih von Picknickkörben an. Die Besucher sollten damit zum Schlendern mit den gefüllten Körben auf dem Barrigser Berg angeregt werden, erläutert Vereinsvorsitzender Harald Wieder. Daneben gibt es Informationen und Vorführungen zur Herstellung von Pflaumenmus und Butter in einem Butterfass. Die Lebenshilfe Seelze verkauft Gartenkräuter und bietet Mitmachaktionen an. An verschiedenen Marktständen sind Töpfer- und Holzwaren sowie Schneiderarbeiten und Antiquitäten erhältlich. Mit dabei ist auch der Verein Historische Maschinen Seelze mit einer Auswahl historischer Landmaschinen. Für Kinder gibt es unter anderem ein Karussell, eine Hüpfburg, Spiele und einen Flohmarkt.

Architekt erläutert Pläne

Für die musikalische Unterhaltung der Gäste sorgen über den Tag verteilt verschiedene Musiker mit Gitarrenmusik und Gesang. In Straßenkünstler-Manier sollen die Auftritte an unterschiedlichen Schauplätzen auf dem Gelände des Backtages stattfinden.

Das Altenteilerhaus ist laut Wieder im Jahr 1820 errichtet worden. Das fast 200 Jahre alte Fachwerkgebäude hatte zuletzt rund 20 Jahre lang leer gestanden, ehe es nun gründlich saniert und wieder für Wohnzwecke hergerichtet wird. Während des Backtages beziehungsweise des parallel ausgerichteten Tags des offenen Denkmals können Interessierte die Baustelle besichtigen und sich von dem Architekten die Sanierungspläne erläutern lassen. „Die Besichtigung ist den ganzen Tag über möglich“, sagt Wieder.

Von Andreas Kannegießer