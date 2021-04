Barsinghausen

Unbekannte Täter sind am Wochenende in das Gebäude der Barsinghäuser Goetheschule (KGS) an der Goethestraße eingedrungen und haben in der Schule erheblichen Schaden durch Vandalismus angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, ist die Tat in der Zeit von Freitag, 14 Uhr, bis Sonntag, 15 Uhr, begangen worden. Die Eindringlinge brachen eine Zugangstür auf. Im Gebäude wurden in verschiedenen Räumen Sachbeschädigungen begangen. Die Einbrecher hebelten demnach mehrere Schränke auf und entleerten Feuerlöscher.

Ob die Randalierer auch etwas gestohlen haben, ist noch nicht bekannt. Auch die Schadenshöhe ist laut Polizei noch unklar. Das Barsinghäuser Polizeikommissariat bittet um Hinweise von Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Beobachtungen auf dem Schulgelände oder im Bereich des dortigen Jugendtreffs gemacht haben. Die Polizei ist telefonisch unter (0 51 05) 52 30 erreichbar.

Von Andreas Kannegießer