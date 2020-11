Winninghausen

In der Nacht zu Sonntag sind am Bahnhof in Winninghausen mehrere Gullydeckel ausgehoben und auf dem dortigen Parkplatz abgelegt worden. Zudem traten die unbekannten Täter den Außenspiegel eines dort geparkten VW Lupo ab und rissen sämtliche Radkappen von dem Auto. Zudem rissen der oder die Randalierer noch ein Verkehrszeichen samt Stange aus dem Boden und beschädigten ein Rennrad. Laut Polizei wusste offenbar „jemand nichts Sinnvolles mit seiner Zeit und seiner Kraft anzufangen“.

Die Polizei hat Strafverfahren wegen Sachbeschädigungen und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sowie der Eigentümer des Rennrades werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon (05105) 523115 zu melden.

Von Lisa Malecha