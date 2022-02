Barsinghausen

Den Bürgern Barsinghausens wieder etwas näherkommen – das ist das Ziel von Stefan Klaus, Kontaktbeamter im Polizeikommissariat Barsinghausen.

Wegen der Pandemie sei es schwierig geworden, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und sie zu beraten, sagt der Egestorfer. Das soll sich nun ändern: Der Kontaktbeamte ist in der kommenden Woche in seinem Infomobil unterwegs und macht an verschiedenen Orten im Barsinghäuser Stadtgebiet Station.

Unterstützt wird Klaus auf seiner Präventionstour von seiner Kollegin Regine Eikhoff. Die beiden werden über Themen wie die Eigentumssicherung in der dunklen Jahreszeit oder Schutz vor Trickbetrug und Taschendiebstahl beraten und aufklären. Interessierte können sich von den Experten hilfreiche Tipps abholen und Infobroschüren mitnehmen.

Lesen Sie auch Barsinghausen: Kontaktbeamter Stefan Klaus ist das Gesicht der Polizei

Eikhoff und Klaus bieten vor Ort zudem eine Fahrradcodierung an. Dafür müssen Interessenten ihren Ausweis und einen Eigentumsnachweis für das Fahrrad mitbringen.

Die Termine des Infomobils sind:

Montag, 21. Februar, von 9 bis 12 Uhr, Lidl-Parkplatz, Steinklippenstraße in Barsinghausen;

Dienstag, 22. Februar, von 9 bis 12 Uhr, NP-Parkplatz, Hauptstraße in Großgoltern;

Mittwoch, 23. Februar, von 10 bis 13 Uhr, Aldi-Parkplatz, Reihekamp in Barsinghausen;

Donnerstag, 24. Februar, von 13 bis 16 Uhr, Wochenmarkt, Marktstraße in Barsinghausen;

Freitag, 25. Februar, von 12 bis 15 Uhr, Edeka-Parkplatz, Stoppstraße in Egestorf.

Von Mirko Haendel