Nach fünf Jahren des Planens hat die Stadt Barsinghausen im Frühjahr des vergangenen Jahres damit begonnen, die ersten Maßnahmen des Radverkehrskonzepts umzusetzen. Seitdem ist einiges passiert: Fahrradzonen wurden eingerichtet, Straßen in Fahrradstraßen umgewandelt, Hunderte an Fahrradbügeln aufgestellt und Radwege ausgebessert. Das Klima für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer habe sich seitdem durchaus gebessert, sagt Heidrun Bartz, Sprecherin der Ortsgruppe Wennigsen/Barsinghausen des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Der „große Wurf“ sei allerdings noch nicht gelungen.

Radverkehr wird präsenter

„Dank der Maßnahmen wurde die Bedeutung des Radverkehrs in der Stadt verbessert, er ist jetzt präsenter“, erklärt die Bartz. Sie selbst sehe etwa die mittlerweile farbig markierten Fahrradstreifen, wie sie in einigen Ortsdurchfahrten und auch auf der Hannoverschen Straße aufgetragen wurden, durchaus kritisch. Sie gaukelten den Radfahrern eine Sicherheit vor, die es nicht gebe. „Sie sind nicht ideal, aber häufig fehlt eben einfach der Platz für andere Lösungen“, sagt Bartz. Grundsätzlich sei die Situation für Radfahrer auf dieser Straße jedoch sicherer geworden. „Unglücklich bleibt aber, dass sich Radfahrer beim Abbiegen in die Kirchdorfer Straße im fließenden Verehr links einordnen müssen und nicht an der Fußgängerampel auf die andere Straßenseite wechseln dürfen“, kritisiert sie.

Von der Straße Am Spalterhals bis zum Steinweg hat die Stadt eine Fahrradzone eingerichtet. Darauf weisen Banner an den Grenzen hin. Quelle: Mirko Haendel

Positiv bewertet Bartz die Maßnahmen am Schulzentrum. Sie sei zwar nicht sicher, ob das Einrichten von Fahrradzonen und -Straßen wirklich hilfreich sei. „Gut finde ich aber die Banner, die aufgehängt wurden und gut sichtbar auf die Änderung der Regelung hinweisen.“ Die Sprecherin des Fahrradclubs hält auch die realisierte Aufhebung der Benutzungspflicht des Radwegs am Egestorfer Kirchweg für richtig und „überfällig“. Die vorherige Regelung habe ohnehin der Straßenverkehrsordnung widersprochen.

Viele gute Maßnahmen

Der Radverkehr habe in Barsinghausen durchaus eine große Bedeutung, betont Bartz. Das habe auch die Verwaltung verstanden und durch das Aufstellung Hunderter moderner Fahrradbügel Rechnung reagiert. Das Ausbessern der Radwegebelege sei ebenfalls eine gute Maßnahme, die es deutlich angenehmer mache, das Rad zu nutzen. Aber: Im Falle des Radwegs entlang der L 391 von Barsinghausen nach Hohenbostel scheint es ihr nicht gelungen, so Bartz. Dort wurde der von Baumwurzeln aufgeworfene Asphaltbelag an zahlreichen Stellen entfernt und durch wassergebundenen Untergrund ersetzt. „Die Stadt hat uns im Ausschuss versucht, das als bessere Alternative zu verkaufen, aber das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Eine Lösung auf Dauer ist das nicht, da sind ja jetzt schon wieder große Huckel drauf“, sagt Bartz.

Knackpunkt Landesstraße

Von einer radverkehrsfreundlichen Stadt kann nach Ansicht der ADFC-Sprecherin im Falle Barsinghausens erst gesprochen werden, wenn das größte Problem beseitigt sei. „Die Landesstraße durch Barsinghausen ist der größte Knackpunkt“, betont Bartz und meint damit den aus ihrer Sicht fahrradunfreundlichen Zustand der L 390/L 391, die von Bantorf über Hohenbostel, Barsinghausen und Kirchdorf bis nach Egestorf verläuft. „Ich weiß, das ist ein Mammutvorhaben, aber irgendwann muss man damit mal starten“, ist die Sprecherin überzeugt. Ihr sei bewusst, dass die Stadtverwaltung nur indirekt für eine Verbesserung dieser wichtigsten Hauptverkehrsstraße Barsinghausens sorgen könne. Dort sei das Bewusstsein für die Bedeutung des Radverkehrs gestiegen, und sie sei sicher, dass die Stadt bemüht sei, das in ihrer Macht stehende umzusetzen. „Es ist ganz wichtig, dass Verwaltung und Politik dauerhaft Druck auf das Land ausüben, damit sich endlich etwas tut“, betont Bartz.

