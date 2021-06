Barsinghausen/Bad Nenndorf

Nach einem Unfall auf der B65 an der Anschlussstelle Bad Nenndorf sind zwei Autofahrer am Freitag in Streit geraten und haben sich gegenseitig verletzt.

Ein 39-Jährigen war an diesem Tag mit seinem BMW auf der B65 in Richtung Stadthagen unterwegs und übersah ein Stauende. Der Mann fuhr daraufhin auf den Opel eines 24-Jährigen auf. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, versuchte der Fahrer des BMW vom Unfallort zu flüchten. Das wollte der Opelfahrer verhindern – er griff dem Mann in das Fahrzeug und versuchte, den Schlüssel des BMW abzuziehen.

Mann gibt falsche Personalien an

Daraufhin gerieten beide Männer in einen Streit und verletzten sich gegenseitig. Die Polizei konnte zudem feststellen, dass der BMW-Fahrer ohne gültigen Führerschein unterwegs war und auch noch falsche Personalien bei der Unfallaufnahme angegeben hatte.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls mit anschließender Rangelei. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon (05105) 5230 zu melden.

Von Lisa Malecha