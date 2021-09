Barsinghausen

Gut zwei Wochen nach der Wahl zum Rat der Stadt Barsinghausen sind die in dem neuen Gremium vertretenen Parteien noch ganz am Anfang ihrer Verhandlungen und Sondierungsgespräche mit möglichen Koalitionspartnern. Die Ursache für das zögerliche Verhalten sei die Bundestagswahl, sagen Vertreter von SPD, CDU und Grünen, die allesamt noch in den Wahlkampf eingebunden sind. Spätestens Anfang Oktober wollen sich die Fraktionen konstituieren und dann in ernsthafte Gespräche einsteigen.

Keine Eile bei der SPD

„Ich habe zumindest schon mal Kontakt zu Herrn Kowalski von der CDU aufgenommen und vereinbart, dass wir in den nächsten Tagen Gespräche führen wollen“, sagt Reinhard Dobelmann, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins und Ratsherr. Habe sich seine Partei während der fast beendeten Legislaturperiode gegen eine feste große Koalition mit der CDU und somit für themengebundene Bündnisse entschieden, seien jetzt Koalitionen wieder denkbar, sagt Dobelmann. „Aber wir wollen nichts übers Knie brechen.“ Nach der Wahl am 12. September stellt die SPD mit 13 Sitzen die größte Fraktion im neuen Rat.

Reinhard Dobelmann (SPD) Quelle: Daniel Boedeker

Maßgeblich für eine Zusammenarbeit mit anderen Fraktionen sei eine Schnittmenge bei zentralen Schwerpunkten des SPD-Wahlprogramms – wie der Gründung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft, dem Ausbau des Radwegenetzes, der Förderung einer attraktiven Innenstadt, die Sanierung der örtlichen Schulen oder auch die Verbesserung der Digitalinfrastruktur in Barsinghausen, betont Dobelmann. „Da müssen wir immer wieder abklopfen, was wir gemeinsam mit den anderen Parteien umsetzen könnten.“

CDU auf Suche nach Ortsbeauftragten

Barsinghausens CDU-Chef Michael Kowalski gibt zu, dass nach den anstrengenden Wochen des Wahlkampfs bei ihm und seinen Parteifreunden aktuell gerade „ein wenig die Luft raus“ sei. Die CDU habe zwar bereits die anderen Parteien kontaktiert, doch konkret sei man noch in keine Verhandlungen eingestiegen. „Wir müssen jetzt in der Fraktion erst mal klären, wer sich in welchem Ausschuss engagieren will“, erklärt Kowalski.

Michael Kowalski (CDU) Quelle: Joachim Lührs

Die Verhältnisse im Rat seien nach der Wahl zwar nahezu gleich geblieben, sagt der Stadtverbandsvorsitzende, doch bestehe die Fraktion nun aus neuem und jüngerem Personal. „Da kommt sicherlich frischer Wind rein, aber wir müssen uns natürlich zunächst sortieren“, glaubt Kowalski. Die CDU hat sich bei der Wahl vor zwei Wochen elf Sitze gesichert.

Eines der aktuellsten Themen ist nach Ansicht Kowalskis derzeit die Entsendung der sogenannten Ortsbeauftragten, jener ehrenamtlich tätigen Personen, die ihren Heimatort gegenüber Verwaltung und Politik vertreten sollen. Die neue Regelung sieht vor, dass die Ortsbeauftragten auf Vorschlag jener Fraktion oder Wählergruppe ernannt werden, die in dem jeweiligen Ortsteil die meisten Stimmen erhalten hat. „Unsere Ortsverbände sind in den Ortsteilen, wo wir die meisten Stimmen geholt haben, gerade auf der Suche nach geeigneten Kandidaten, die wir dann ansprechen wollen.“

Keine Koalition mit den Grünen?

„Wir haben noch Zeit, die neuen Fraktionen sind ja erst ab dem 1. November tätig“, sagt Sabine Freitag, Ortsverbandsvorsitzende der Barsinghäuser Grünen. Ihre Partei, die zukünftig mit sieben Sitzen im Rat vertreten ist, habe bereits Gesprächsanfragen erhalten, warte mit weiteren Aktivitäten aber, bis die Bundestagswahl gelaufen sei. „Wir beraten uns am 3. Oktober über die Besetzung der Ausschüsse“, sagt Freitag.

Sabine Freitag (Grüne) Quelle: Brauers.com

Als drittgrößte Fraktion im neuen Rat setzen die Grünen laut der ehemaligen stellvertretenden Bürgermeisterin hinsichtlich der zukünftigen Arbeit auf themengebundene Zusammenarbeit mit den anderen Parteien. „Eine Koalition ist bei uns derzeit nicht im Gespräch“, sagt Freitag.

Von Mirko Haendel