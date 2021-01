Region Hannover: Barsinghausen wächst am stärksten – Kernorte besonders beliebt

Barsinghausen

Die Stadt Barsinghausen ist im dritten Quartal 2020 die am stärksten wachsende Kommune in der gesamten Region Hannover gewesen. Nach Mitteilung der Regionsverwaltung waren Ende September 34.986 Einwohner mit erstem Wohnsitz in Barsinghausen registriert, das sind 157 mehr als drei Monate zuvor. Der Zuwachs liegt damit bei 0,45 Prozent und ist der höchste unter den 21 Regionskommunen. In absoluten Zahlen hat Garbsen mit 211 Personen zwar mehr Neubürger gewonnen. Allerdings ist Garbsen mit 63.421 Einwohnern auch fast doppelt so groß wie Barsinghausen, sodass das prozentuale Wachstum niedriger ausfällt.

Barsinghausen ist im dritten Quartal gegen den Trend gewachsen. Regionsweit ist die Zahl der Einwohner mit einer sogenannten Hauptwohnung um 189 auf insgesamt 1.176.217 gesunken, im Stadtgebiet von Hannover sogar um 719 Personen. Von den 21 Regionskommunen haben elf im dritten Quartal ein zumeist ganz leichtes Einwohnerwachstum verzeichnet, zehn haben stagniert oder sind geschrumpft.

Kernorte legen am stärksten zu

Die Statistikbehörde der Region hat das hohe Wachstum der Stadt Barsinghausen zum Anlass genommen, auch die Zahlen aller Ortsteile unter die Lupe zu nehmen. Das Ergebnis: „Das Wachstum in Barsinghausen hat sich vor allem in den Kernorten vollzogen“, heißt es in der Statistischen Kurzinformation, in der die Regionsverwaltung regelmäßig aktuelle Zahlen aus dem Raum Hannover veröffentlicht. Zu den Kernorten zählen demnach die drei ineinander übergehenden Ortsteile Alt-Barsinghausen (nun 14.597 Einwohner), Kirchdorf (2044 Einwohner) und Egestorf (7331 Einwohner) entlang des Deisterrandes.

Die Barsinghäuser Kernstadt hat binnen drei Monaten laut Statistik 74 Einwohner hinzugewonnen. In Egestorf kamen 42 und in Kirchdorf 22 Personen hinzu. Im Gegensatz dazu kommen alle 15 übrigen Barsinghäuser Ortsteile zusammen nur auf einen Zuwachs von 19 Personen. Sieben Ortsteile haben im dritten Quartal sogar Einwohner verloren: Bantorf (minus 17; jetzt 1250 Einwohner), Eckerde (minus zwei; jetzt 551 Einwohner), Göxe (minus drei; jetzt 532 Einwohner), Hohenbostel (minus sieben; jetzt 1571 Einwohner), Ostermunzel (minus eins; jetzt 336 Einwohner) sowie Stemmen (minus vier; jetzt 600 Einwohner) und Wichtringhausen (minus elf; jetzt 525 Einwohner).

Der kleinste Barsinghäuser Ortsteil bleibt Barrigsen, dessen Einwohnerzahl von 214 sich im betrachteten Zeitraum nicht verändert hat. Zweitkleinster Ortsteil ist Holtensen, der um 14 Menschen gewachsen ist und Ende September 255 Einwohner zählte. Der drittkleinste Ortsteil bleibt Ostermunzel.

Von Barsinghausen