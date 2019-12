Langenhagen/Barsinghausen/Hannover

Fahndungserfolg für die Polizei Langenhagen: Die Ermittler haben zwei Männer aus Barsinghausen und Hannovers Stadtteil Mühlenberg vorläufig festgenommen. Die 32 und 39 Jahre alten Auslieferungsfahrer sollen einem Spediteur aus Langenhagen über Monate für den Versand bestimmte Autoteile gestohlen haben. Der Schaden wird auf aktuell 8000 Euro beziffert.

Doch Ralf Sebester, stellvertretender Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes in Langenhagen, rechnet mit einem durchaus höheren Schaden. Denn bei den zwei Hausdurchsuchungen in Barsinghausen und Mühlenberg stellten die Beamten jetzt so viele Teile sicher, dass sie kaum in zwei VW-Bullis passten. Dabei handelte es sich etwa um Die­sel­par­ti­kel­fil­ter, Fahrzeugrückleuchten, Außenspiegel oder Hochdruckpumpen für die Motorsteuerung.

Autoteile auf Ebay verkauft

Sebesters Angaben zufolge hatten sich die beiden aus Rumänien stammenden Männer auf Autoteile in ihrer Ladung spezialisiert. Zwischen Juni und Dezember zweigten die Diebe immer mal wieder Pakete im großen Stil ab. Die Beute verkauften die Täter später bei Ebay – und hatten zunächst Glück, dass dem Spediteur zunächst der Verlust nicht auffiel. Als der Firmeninhaber dann aber doch misstrauisch wurde und die verlustreichen Touren den beiden Fahrern zuordnen konnte, schaltete er die Polizei ein.

Die Männer konnten nach ihrer Vernehmung das Kommissariat vorerst wieder verlassen. Die Ermittlungen dauern noch an.

Von Sven Warnecke