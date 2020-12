Am 25. Oktober 1791 verlieh Georg Wilhelm Freiherr von Knigge dem Levester Schafmeister Carl Beensen das Recht, eine Land- und Gastwirtschaft in dem Ort zu unterhalten. Zwar ist aus dem „ee“ im Namen ein „eh“ geworden, sehr viel mehr hat sich seitdem rund um das beliebte Gasthaus an der Hauptstraße in Leveste bei Gehrden nicht geändert. 200 Jahre blieb es in Besitz der Familie Behnsen. Seit 2016 ist Ghizlane El Abiad die Inhaberin, ihr Ehemann Abdel ist für die Kochkunst zuständig. Der 51-Jährige hat das Handwerk in seiner marokkanischen Heimat gelernt, in Frankreich 1991 und in Deutschland 2002 seine Küchenmeisterprüfung abgelegt. Bevor Ghizlane und Abdel El Abiad das Levester Gasthaus übernahmen, hat sie Elektrotechnik in Hannover studiert und er im Bavarium an der dortigen Windmühlenstraße gekocht.

In Leveste wurde das Paar mit offenen Armen empfangen, hat viel Hilfe und Unterstützung rund um die Übernahme bekommen und „fühlt sich hier sehr wohl und inzwischen auch zu Hause“. Neben einer urigen Gaststube gibt es in ihrer Gastronomie ein kleines A-la-carte-Restaurant, einen kleinen sowie großen Saal und einen großen Biergarten inklusive Scheune, dessen idyllischer Charme sich mittlerweile herumgesprochen hat und in dem die Gäste eigentlich nur nach Vorbestellung Platz bekommen. Das Gasthaus Behnsen ist in Leveste der Treffpunkt schlechthin „für alle und alles“, die Vereine kommen zusammen, der Ortsrat tagt, der Dorfkino-Filmprojektor surrt dort regelmäßig. Wie eng die Dorfgemeinschaft zusammenrückt, bekommen die El Abiads gerade während der Corona-Pandemie immer wieder zu spüren. Dass auch zurzeit viele Speisen aus der Küche von Abdel El Abiad abgeholt oder geliefert werden, zeigt aber ebenso, dass er mit seiner bodenständigen deutschen Küche inklusive saisonaler Angebote den Geschmack trifft.