Die Restaurants sind geschlossen, die Küchen bleiben kalt. Damit Sie trotzdem nicht auf Gerichte ihres Lieblingslokals verzichten müssen, bitten wir die Köche aus der Region um Rezepte zum Nachkochen. Heute sind wir zu Gast bei Maren und Michael Jänsch, die in Eldagsen bei Springe einen landwirtschaftlichen Betrieb führen.

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah – diese an Goethe angelehnte Lebensweisheit hat sich bei Maren (45) und Michael Jänsch (46) eher andersrum bewahrheitet. Als Schüler verbrachten sie ein Auslandsjahr in den USA und lernten dort fernab der Heimat am Deister das vielleicht amerikanischste aller amerikanischen Gemüse kennen. Der Kürbis war jenseits des Atlantik quasi allgegenwärtig: ob als Pumkin Pie, Kürbissuppe oder auch rund um Halloween.

Dass Maren Jänsch den elterlichen Landwirtschaftsbetrieb in Eldagsen eines Tages übernehmen würde, war der jungen Frau schon damals klar. Aus den USA zurück in Deutschland stand für sie daher schnell fest, dass sie es „einmal mit dem Kürbis versuchen“ wollte. Zwar werden auch heute noch in Eldagsen Kartoffeln, Weizen Zuckerrüben und Mais geerntet, doch auf rund 15 Hektar Ackerland wachsen mittlerweile mehr als 100 Kürbissorten, darunter 75 Speisekürbisse.

Der Eldagser Hoflieferant Seit 2005 bauen Maren und Michael Jänsch auf dem elterlichen Hof in Eldagsen bei Springe auch Kürbisse an. Zunächst hatten sie allgemein bekannte Marken wie Hokkaido, Butternut und Spaghetti im Angebot, heute werden auf einer Ackerfläche von rund 15 Hektar mehr als 100 Kürbissorten geerntet – mit ebenso exotisch wie lecker klingenden Namen wie Muscat de Provence, Longue de Nice, Pink Jumbo Banana oder eben der in diesem Rezept verarbeitete Sweet Berry. Schnell hat sich der Eldagser Hoflieferant mit diesem Sortiment einen Namen gemacht, weit über die Region hinaus. Auch Rundfunk, Fernsehen und große Magazine haben schon über die Kürbisproduzenten aus dem Calenberger Land berichtet. Von Anfang an war es dem Ehepaar Jänsch ein Anliegen, nicht nur Kürbisse anzubauen und zu verkaufen, sondern auch die Vielfalt dieses Gemüses bekannt zu machen. So sind im Laufe der Jahre auch zahlreiche Rezepte entstanden, die Maren und Michael Jänsch ihrem inzwischen großen Kundenstamm und einer ständig wachsenden Kürbis-Fangemeinde zur Verfügung stellen. Eldagser Hoflieferant, Maren und Michael Jänsch, Lange Straße 142, 31832 Springe, Telefon (05044) 1722, mobil: (0163) 8814570, Internet: www.eldagser-hoflieferant.de, facebook.com/hoflieferanteldagsen.

Den Kürbis salonfähig machen

Aber ganz so leicht war es dann doch nicht. „In Deutschland war der Kürbis gar nicht so einfach zu verkaufen, weil die Leute nicht so viel über dieses Gemüse wussten“, erinnert sich Maren Jänsch. Diese Wissenslücken haben sie und Ehemann Michael peu à peu geschlossen – unter anderem mit ausgefallenen und leckeren Kochrezepten. „Das lag nahe, weil wir beide schon immer gerne gekocht haben“, sagt Jänsch.

Das kommt bis heute gut an und ist überdies eine gute Geschäftsidee. Denn die wichtigsten Zutaten gibt es in jedem Fall bei den Eldagser Hoflieferanten – wie beispielsweise den Sweet Berry oder Hokkaido, die wahlweise für den Ofenkürbisauflauf mit Hackbällchen benötigt werden. Entstanden ist dieses Rezept aus unterschiedlichen Vorlieben in der Familie Jänsch: Neben einem gemeinsamen Faible für Aufläufe ist Michael Jänsch ein Hackfleischfan, während Ehefrau Maren eher Schafskäse favorisiert. „Dieses Gericht ist schnell gemacht, schmeckt lecker und kommt gut an“, weiß Maren Jänsch. Das Rezept ist für vier Personen gedacht, die Vorbereitung dauert etwa 20 Minuten.

Michael Jänsch ist leidenschaftlicher Hobbykoch und steht auch mit Ehefrau Maren oft in der Küche . Hier bereitet der 46-Jährige den leckeren Kürbisauflauf mit Hackbällchen vor. Quelle: Eldagser Hoflieferant/Gunnar Geller

Zutaten (Portion für vier Personen) 1 Sweet Berry Kürbis oder 1 Hokkaido circa 800 Gramm 600 Gramm Hackfleisch 1 Brötchen vom Vortag 1 Zwiebel 1 Ei Saft einer halben Orange Knoblauchzehe Kreuzkümmel Paprikapulver, Salz, Pfeffer, evtl. Chili Öl 200 Gramm Feta

Und so geht’s

Für die Hackbällchen muss zunächst das Brötchen eingeweicht und ausgedrückt werden, anschließend wird die Zwiebel abgezogen und fein gewürfelt. Nachdem das Hackfleisch mit dem zerdrückten Brötchen, der Zwiebel und dem Ei verknetet wurde, erhält der Teig mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver die richtige Würze. Nun werden aus der Masse circa 18 kleine Bällchen geformt, die anschließend in heißem Öl kurz angebraten werden.

Im zweiten Schritt muss der Backofen auf 200 Grad (Umluft 180 Grad) vorgeheizt werden. Währenddessen wird der Hokkaido- oder Sweet-Berry-Kürbis halbiert, entkernt sowie gewaschen und in ein bis zwei Zentimeter breite Spalten geschnitten. Aber Achtung: Wird ein Sweet-Berry-Kürbis verarbeitet, muss er vorher geschält werden. Nun wird der Knoblauch abgezogen, fein gewürfelt und mit Orangensaft, Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel und Öl verrührt und mit den Kürbisspalten vermischt. Wer es etwas pikanter mag, kann zusätzlich auch noch Chili beimischen.

Das Gemüse ist nun fertig zubereitet und kann in eine große, ofenfeste Auflaufform gefüllt und anschließend im Ofen circa 20 Minuten gebacken werden. Im letzten Arbeitsgang werden die Hackbällchen hinzugegeben, der Fetakäse zerbröselt und darübergestreut. Nachdem das Ganze noch einmal 15 Minuten im Ofen gebacken wurde, ist das leckere Gericht fertig. Zum Kürbisauflauf mit Hackbällchen passt Reis oder auch Fladenbrot.

Als Variante verraten Maren und Michael Jänsch noch ihren Geheimtipp: Aus 250 Gramm Joghurt, einem Bund Schnittlauch und etwas Salz bereiten sie einen kalten Dipp als Sauce zum Ofenkürbis zu. Spätestens dann wird auch ihr Nachwuchs (acht und zehn Jahre alt) schwach.

