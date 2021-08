Langreder

Kurioser Diebstahl in Langreder: Wie erst jetzt bekannt wurde, haben Diebe zwischen Dienstag, 3. August, 16 Uhr, und Mittwoch, 4. August, 8.30 Uhr, von dem Grundstück des Ritterguts an der Kapellenstraße 2, zehn historische Kanaldeckel und drei dazugehörige Einfassungen gestohlen. Die Gullydeckel sollen rund 150 Jahre alt sein. Laut Polizei wird der Schaden auf etwa 2300 Euro geschätzt. Wegen der Menge des Diebesguts gehen die Beamten davon aus, dass die 13 Teile mit einem Fahrzeug, möglicherweise mit einem Transporter, befördert wurden. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei in Barsinghausen unter der Telefonnummer (05105) 5230 in Verbindung zu setzen.

Von Sarah Istrefaj