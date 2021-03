Gar nicht einfach: Rückwärts rollt Danny Biermann an der Deisterstraße den Bordstein herunter, um danach den Rollstuhl in sein Auto zu verladen. Anschließend muss er sich auf der Fahrerseite am Auto entlang hangeln. Und das alles, weil die Behindertenparkplätze vor der gegenüber liegenden Apotheke oft zweckentfremdet werden. Quelle: Stephan Hartung