Empelde

Nach einem Unfall auf dem Parkplatz des Hagebaumarkes, In der Beschen, in Empelde sucht die Polizei Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß am Sonnabend zwischen 13.45 und 14.30 Uhr, mit seinem Fahrzeug gegen den geparkten grauen VW Touran eines 51-jährigen Mannes aus Barsinghausen. Als dieser vom Einkaufen zu seinem Auto zurückkam, stellte er den Schaden am hinteren rechten Teil des Heckstoßfängers fest.

Zeugen erreichen das Polizeikommissariat Ronnenberg unter Telefon (0 51 09) 51 71 15 und die Polizeistation Empelde unter (05 11) 1 23 20 90.

Von Uwe Kranz