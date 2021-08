Ronnenberg

Eine Uhr braucht Stephanie Harms nicht in ihrer Wohnung im Südosten von Empelde. „Wenn ich in meinem Sessel sitze und aus dem Fenster gucke, kann ich die Kirchturmuhr sehen“, erzählt die amtierende Bürgermeisterin von Ronnenberg, die am 12. September für die CDU wieder zur Wahl antritt. Seit sie im Kindergartenalter aus Hannover-Ricklingen in den bevölkerungsreichsten Stadtteil von Ronnenberg gezogen ist, bewohnt sie ihr Elternhaus. Und es macht den Anschein, als sei hier alles auf Ronnenberg ausgerichtet. Sogar die Blumen in Kästen des Vorgartens hat Harms’ Vater in den Farben der Stadt angelegt.

„Die Einrichtung hat keinen bewussten Stil“

Die Eltern bewohnen das Erdgeschoss der Doppelhaushälfte, die Verwaltungschefin selbst hat nach ihrer Rückkehr vom Studium in Oldenburg die beiden oberen Etagen bezogen. Das Zusammenleben „läuft ganz gut“, erzählt Harms, die als Einzelkind groß geworden ist und früher auch gern im Imbissbetrieb der Eltern geholfen hat.

Die Treppe empor geht es in die Räume der Bürgermeisterin. „Ich habe keinen bewussten Stil gewählt“, sagt Stephanie Harms beim Eintreten in die privaten vier Wände fast entschuldigend. Die meisten Einrichtungsgegenstände hätten sich im Laufe ihres Lebens angesammelt. Das gelte zum Beispiel auch für die Orgel, die einer Ecke des Wohnbereiches steht. Als Kind habe sie Orgelunterricht erhalten. Nun sei das Instrument eher ein Dekostück – oder Beschäftigung für ihre Patenkinder, erzählt die CDU-Kandidatin. Ihr eigenes musikalisches Engagement sei „irgendwann ausgelaufen“.

Während auf einem großen Gemälde über der modernen Essgruppe Napoleon durch das Brandenburger Tor zieht, findet der Besucher auf der anderen Seite des Raumes wieder Ansichten aus der Stadt: filigrane Bleistiftzeichnungen von der alten Kapelle, die heute die Stadtteilbibliothek beheimatet, den benachbarten Kirchturm der Johannesgemeinde – und das Rathaus, in dem Stephanie Harms seit ihrem für viele damals überraschenden Wahlsieg vor acht Jahren die Leitung übernommen hat.

„Der Beruf vermischt sich mit der Freizeit“

Wenn sie jetzt nach Hause kommt, streift sie meist nach einem langen Tag auf den Beinen als erstes die Schuhe ab, erzählt Harms. Ziel an vielen Abenden ist dann ihr Fernsehsessel. Feierabend sei dann meist aber noch nicht. Der Fernseher – auf dem Programm stehen eher „leichte Krimis“ oder Serien – oder das Radio laufen eher nebenbei, während Stephanie Harms auf ihrem Ultrabook noch mehrere Stunden lang Emails bearbeitet. Im Rathaus fehlt ihr einfach die Zeit dazu. Überhaupt: „Der Beruf Bürgermeisterin vermischt sich oft mit der Freizeit“, erzählt sie.

Schon als Fraktionsvorsitzende im Rat vor ihrer aktuellen Amtszeit sei sie zu jeder Jahresversammlung der Feuerwehr gegangen, schildert sie als Beispiel. Als Bürgermeisterin sind bei solchen Anlässen die ersten Minuten bis zu ihrem Grußwort dienstlich, der weitere Verlauf der Versammlung sei dann „Freizeit im entspannten Modus“, sagt sie. Andersrum kann eine Begegnung in der Freizeit schnell einmal zur spontanen Bürgermeisterinnen-Sprechstunde werden. Insgesamt falle es ihr gar nicht mehr auf, dass sie deutlich mehr als 40 Stunden in der Woche arbeite, stellt Stephanie Harms fest.

Freunde spielen eine wichtige Rolle

Ihren Eltern sei sie für deren Unterstützung sehr dankbar, sagt die 49-Jährige. Wenn es richtig privat wird, sei sie deshalb auch viel mit ihrer Mutter und ihrem Vater unterwegs – außerhalb der Pandemie zum Beispiel zum Maschseefest in Hannover oder zum gemeinsamen Essen. Neben ihren Patenkindern spielen auch Freunde eine wichtige Rolle in Harms’ Freizeit. Aus jeder Lebensphase habe sich ein Freundeskreis entwickelt, den sie auch regelmäßig pflege. Bei Treffen oder gemeinsamen Urlauben – „gern nach Gran Canaria“, wie sie erzählt oder mit einem anderen Bekanntenkreis mit bis zu 20 Personen nach Cuxhaven. Viel davon musste zuletzt allerdings coronabedingt pausieren.

„Diese Stadt ist ein Teil von mir“ Warum sind Sie für das Bürgermeisteramt qualifiziert? Ronnenberg ist meine Heimat. Diese Stadt ist ein Teil von mir, dafür habe ich acht Jahre als Bürgermeisterin gearbeitet. Vorher war ich zwölf Jahre lang ehrenamtliches Ratsmitglied der Stadt Ronnenberg. Ich bin nicht parteilich und habe das in der Zusammenarbeit mit allen Parteien im Rat sowie Organisationen und Vereinen bewiesen. Außerdem hilft mir sehr mein Studium zur Diplom-Kauffrau „Betriebswirtschaftslehre mit juristischem Schwerpunkt“ und meine langjährige Tätigkeit als „Prüferin“ in Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Was fehlt in Ihrer Stadt? Ronnenberg ist eine familienfreundliche, offene Stadt. Ich kenne persönlich viele Menschen, die nicht das richtige Wohnangebot finden. Deswegen werde ich mich verstärkt für bezahlbaren Wohnraum einsetzen. Die Pandemie hat gezeigt, dass wirklich alle Generationen stabiles und schnelles Internet benötigen. Hier werde ich die Gespräche mit Anbietern fortführen. Außerdem fehlen mir in unseren sieben Ortsteilen viele Angebote, Treffpunkte und Einrichtungen für Jugendliche. Daran müssen wir arbeiten. Mein Herzensprojekt für Ronnenberg ist ... ... eine gesunde und funktionierende Wirtschaft. Die Menschen können dann ruhig schlafen, wenn sie wissen, dass ihre Jobs sicher sind und sie gutes Geld verdienen. Nur eine intakte lokale Wirtschaft sorgt für die benötigten Gewerbesteuereinnahmen, die dann wiederum in wichtige soziale und gesellschaftliche Projekte und Programme fließen können. Die geplanten Gewerbegebiete in Ronnenberg, Weetzen und Empelde müssen erschlossen werden, damit wir neue Betriebe bekommen und sich vorhandene erweitern können.

Dass die Bürgermeisterin nicht nur Freundschaften sammelt, davon zeugt ein kleines Regal in ihrem Wohnbereich. Handys, gefühlt jeder Bauart und Entwicklungsstufe, reihen sich auf den Brettern aneinander. „Ich hatte angefangen, meine alten Handys zu sammeln“, erzählt die Bürgermeisterin. Inzwischen haben aber auch die Eltern und Freunde ihren Teil zur Sammlung beigetragen, die auch diverse andere Telefone umfasst – insgesamt rund 20 Modelle. Gleich darüber stehen eine Reihe von Miniaturautos. Stephanie Harms hat auch dafür eine einfache Erklärung: Jedes Modell, dass sie selbst gefahren sei, finde sich in klein auf dem Regel wieder, sagt sie. Aber jedes Modell erzähle für sie auch eine besondere Geschichte.

Unverantwortlich wäre es aus Sicht von Stephanie Harms, bei ihren langen Abwesenheitszeiten, selbst ein Haustier zu halten. Da treffe es sich gut, dass die Katzen der Nachbarn immer wieder zu Besuch auf ihren Balkon kämen. Früher sei sie auch gern geritten, vornehmlich auf Isländern. „Einfach rauf aufs Pferd und rein ins Gelände – das macht einfach nur Spaß“, erzählt sie begeistert. Aber auch zu dieser Beschäftigung sei sie zuletzt nicht mehr gekommen.

Entspannung bei den Wasserbüffeln oder im Erdbeercafé

Tierische Entspannung sucht Stephanie Harms jetzt eher bei den Wasserbüffeln in Vörie, einem ihrer Lieblingsplätze in Ronnenberg. Gern sitzt die CDU-Kandidatin auch am See in Ihme-Roloven und genießt die Atmosphäre und das Angebot im Erdbeercafé der Familie Fricke, oder sie genießt den Blick aufs Calenberger Land vom Linderter Berg aus. Viele Orte, die sie bereits seit ihrer Jugend kennt.

Zur Person Stephanie Harms gelang 2013 eine kleine Sensation. Nach 31 Jahren, in denen die SPD immer den Bürgermeister in Ronnenberg gestellt hatte, gewann die CDU-Politikerin die Stichwahl gegen den damals favorisierten Sozialdemokraten Torsten Kölle. Harms wurde 1972 in Gehrden geboren, wuchs in Empelde auf und wechselte nach dem Besuch der Realschule auf ein Wirtschaftsgymnasium in Hannover. Nach dem Abitur studierte sie Betriebswirtschaft in Oldenburg mit den Schwerpunkten Steuerlehre, Steuerrecht und Rechnungswesen. Zum 1. Januar 2014 wechselte die heute 49-Jährige aus einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Hannover ins Rathaus der Stadt. Zuvor war sie im Rat der Stadt Fraktionsführerin ihrer Partei. Zu ihren Mentoren zählten die inzwischen verstorbenen erfahrenen Christdemokraten Jost Hartmann, Manfred Bohr und Hans-Heinrich Hüper. Stephanie Harms ist unverheiratet und hat keine Kinder.

Damals wurde in der Familie auch immer „sehr interessiert politisch diskutiert“, auch wenn ihre Eltern selbst nicht politisch aktiv waren. Daran beteiligt war zunehmend auch Stephanie Harms, die sich allerdings erst als Studentin in Oldenburg selbst in Gremien engagierte. Nach den ersten Erfahrungen im Studentenparlament rückte sich 1998 auch im heimischen CDU-Ortsverband als Beisitzerin in den Vorstand auf. „Hans-Heinrich Hüper hat mich damals als Küken an die Lokalpolitik herangeführt“, erzählt sie. 2002 kam sie als Nachrückerin in den Ronnenberger Stadtrat. Später übernahm sie den Fraktionsvorsitz und wurde dann erste Frau im Amt der Bürgermeisterin der Stadt.

Es mache ihr Spaß, gemeinsam mit den Ratsleuten die Kommunalpolitik für die Stadt zu gestalten, erzählt Stephanie Harms – nicht zuletzt auch, weil der Beruf der Verwaltungschefin viele Überraschungen bereithalte. „Man weiß morgens meist noch nicht, wie der Tag verlaufen wird“, sagt sie.

Von Uwe Kranz