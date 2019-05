Weetzen/Egestorf

Im S-Bahnverkehr kommt es in der Nacht zu Montag, 20. Mai, zwischen Weetzen und Egestorf zu Behinderungen. Aufgrund von Gleisarbeiten in diesem Streckenabschnitt fahren zwischen 23.45 und 0.45 Uhr keine S-Bahnen. Es wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Dabei erreicht der Bus in Richtung Egestorf sein Ziel etwa 17 Minuten später als die S-Bahn. In Richtung Weetzen kommt der Transport auf der Straße 35 Minuten später am Bahnhof an. In beiden Fahrtrichtungen verspricht die Deutsche Bahn Anschluss an die S-Bahn, wobei die S5 in Richtung Hannover an den Haltepunkten Ronnenberg, Empelde und Bornum durchfährt. uwe

Von Uwe Kranz