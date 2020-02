Ronnenberg

Ein Kahlschlag droht entlang vieler Straßen in der Region nicht. Das ist die Entwarnung, die Regionssprecher Klaus Abelmann geben kann. Auf zahlreichen Stämmen der Bäume am Rande der Verbindungswege in Zuständigkeitsbereich der Straßenmeisterei Ronnenberg sind in diesen Tagen farbliche Markierungen zu erkennen. Doch nur für die wenigsten heißt das, dass sie gefällt werden sollen.

„Unsere Straßenmeistereien kontrollieren regelmäßig die Gehölzflächen an den Regionskreisstraßen. Dies geschieht im Rahmen der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht“, erklärt Abelmann. Wie auch in der Forstwirtschaft müssen die Bäume und Sträucher, falls die Arbeiten nicht sofort erledigt werden können, für den folgenden Arbeitsschritt entsprechend markiert werden. Für städtische Bäume gibt es seit dem vergangenen Jahr stattdessen ein Kataster, in dem jeder Baum mit einer Nummer, die auch auf einem kleinen Schildchen am Stamm angebracht ist, samt Pflegestatus vermerkt ist.

Stadt nutzt Verzeichnis, Region Markierungen

Die Region verfügt nicht über ein solches Verzeichnis. Außerdem werden die erforderlichen „ Pflegemaßnahmen am Straßenbegleitgrün“ von unterschiedlichen Firmen ausgeführt. Dies geschehe entweder durch eigenes Personal oder durch Fremdfirmen, erklärt Abelmann. Die Arbeiten reichten von der Beseitigung von Totholz, über den Rück- beziehungsweise Pflegeschnitt von Hecken und Baumkronen bis zu der Wiederherstellung des sogenannten Lichtraumprofils an Straßen und Radwegen. Gefällt werden Bäume lediglich aufgrund von Überalterung oder Krankheiten, die sie in ihrer Standfestigkeit beeinträchtigen.

Nur Bäume, die mit einem Punkt gekenntzeichnet sind, werden gefällt. Quelle: Uwe Kranz

Aufgrund dieser Voraussetzungen ist es sinnvoll, die Arbeitsanweisungen mithilfe von Zeichencodes direkt am Stamm zu vermerken. So sind an den Bäumen Punkte und Striche in verschiedenen Formen und Kombinationen zu entdecken. Auf häufigsten ist der waagerechte Strich zusehen, der die Arbeiter auffordert, an diesem Baum das Totholz zu entfernen. Kombiniert ist dieser manchmal auch mit einem nach unten offenen Bogen, der dazu auffordert, Stamm- und Stocktriebe am Fuß des Stamms zu beseitigen. Seltener ist ein Winkel, der besagt, dass die Krone bearbeitet werden muss.

Lediglich ein Punkt am Stamm bedeutet das baldige Ende des Baums, für den aber auch wieder Neuanpflanzungen vorgesehen sind, wie Abelmann ankündigt.

Lesen Sie auch:

Von Uwe Kranz