Der Kirchenkreis Ronnenberg steht vor wichtigen Weichenstellungen für die Zeit bis 2028. Im Juni 2022 muss die Kirchenkreissynode (KKS) über den Stellenplan und die Handlungsfelder für die Jahre 2023 bis 2028 entscheiden – und dies bei weniger Geld. Bis zum Jahr 2028 zahlt die Landeskirche in jedem Jahr 2 Prozent weniger finanzieller Unterstützung an die Kirchenkreise – am Ende sind das zusammen 12 Prozent weniger.

Für den Kirchenkreis Ronnenberg bedeutet dies, dass 2023 gut 140.000 Euro eingespart werden müssen – im Jahr 2028 sind dies bereits 505.000 Euro, teilte der Kirchenkreisamtsleiter Joachim Richter den Mitgliedern und Gästen der KKS jetzt in einer Onlinekonferenz mit. Allerdings erwartet Richter auch Geld aus einem Strukturausgleichsfonds der Landeskirche für Kirchenkreise, die in Regionen liegen, in denen zum Beispiel aufgrund demografischer Entwicklungen die Mitgliedszahlen stärker als im Landeskirchendurchschnitt zurückgehen werden. „Wie die Modalitäten sein werden, ist noch nicht bekannt“, erklärte er dem Gremium.

Zukunftswerkstatt macht erste Vorschläge

Um die notwendigen Beschlüsse fassen zu können, gibt es mehrere Vorhaben: So fand zwei Tage vor der KKS eine Zukunftswerkstatt von hauptamtlich Beschäftigten statt, von der am Abend berichtet wurde. Vorgesehen ist zudem ein weiterer Zukunftstag im frühen Herbst 2021 mit Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen und weitere Diskussionen in Gemeinde- und Regionsvorständen.

Die Mitglieder der Kreissynode stehen vor wichtigen Weichenstellungen bis Juni 2022. Quelle: privat

„Wir haben in verschiedenen Arbeitsgruppen über die verstärkte regionale Arbeit im Team und in Pfarrbüros Ideen entwickelt, wollen stärker aufgabenorientiert arbeiten, kirchliche Orte stärken“, berichtete Pastorin Elke Pankratz-Lehnhoff aus der Zukunftswerkstatt. Pastorin Kristin Köhler stellte der KKS das Projekt „kirchen:fenster“ vor. Das kirchen:fenster soll ein attraktiver Laden in zentraler Lage in einem Ort des Kirchenkreises sein. Geplant sind ähnlich umfangreiche Öffnungszeiten wie in einem Geschäft. Im Laden soll eine Vollzeitkraft arbeiten, die zum Beispiel auch in der Lage ist, Patenbriefe oder anderes auszustellen, ohne dass die Gäste ein Pfarrbüro aufsuchen müssen.

Idee wird von Synodenmitgliedern begeistert aufgenommen

Im Laden soll es aber auch Kaffee und Kuchen, Treffmöglichkeiten sowie Kulturveranstaltung geben. „Und eine Pastorin oder Pastor mit einer Viertelstelle ist für Seelsorge ansprechbar“, erklärte die Barsinghäuser Pastorin während der Vorstellung des Projektes, das für acht Jahre konzipiert ist und schon nächstes Jahr starten könnte. Vier Jahre lang fördert die Landeskirche die Miete und einen Großteil der Personalkosten, danach muss der Kirchenkreis diesen Anteil übernehmen, erklärte Köhler. Bei der Finanzierung helfen auch Mittel der Region, in der der Kirchenladen liegt. Die Projektidee wurde von mehreren Mitgliedern begeistert kommentiert. „Mir geht das Herz auf“, schwärmte Ute Budde aus Bredenbeck. Und auch Sigrid Haynitzsch, Leiterin der Familien-, Paar- und Lebensberatungsstelle des Kirchenkreises, lobte diese „sehr belebenden Ideen, in der Kompetenzen vernetzt werden“.

Eine weitere Aufgabe soll vor allem in den verschiedenen Ausschüssen der KKS gelöst werden: Denn parallel zum Stellenplan für die Jahre 2023 bis 2028 müssen zu acht Handlungsfeldern der kirchlichen Arbeit die Grundlagen festgelegt werden. „Das sind schon bekannte Felder wie Kirchenmusik, Gottesdienst und Seelsorge oder Diakonie. Neu hinzugekommen sind die Themen ‚Kirche im Dialog‘ und ‚Gebäudemanagement und Klimaschutz‘ und ein sogenannter Joker zu einem Handlungsfeld, das dem Kirchenkreis besonders wichtig ist“, erklärte Superintendentin Antje Marklein.

