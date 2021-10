Ronnenberg

Selten spielen Künstler von Weltruf auf kleinen Bühnen. Das Team des Kulturladens Benthe freut sich deshalb um so mehr, dass zwei Musiker, die schon im vergangenen Jahr das Publikum begeistert haben, wieder nach Benthe kommen. Der Verein verspricht mit dem Auftritt von „Mastermind“ Paul Lamb, der Bandleader von Paul Lamb & the King Snakes, und dessen langjährigen Sänger und Gitarristen Chad Strentz am Freitag, 5. November, im Gemeinschaftshaus Ronnenberg, Weetzer Kirchweg 3, ein Blueskonzert der Extraklasse.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Paul Lamb gilt für viele als einer der zehn weltbesten Mundharmonikaspieler und er hat jede Menge Preise und Auszeichnungen erhalten, unter anderem den British Blues Award als „Best Harmonica Player 2013“. Er wurde in die British Blues Awards Hall of Fame aufgenommen und steht dort gleich neben Eric Clapton, John Mayall, Peter Green und Alexis Corner. Er arbeitete bereits mit Mark Knopfler, The Who, Rod Stewart, Jimmy Nail – um nur einige zu nennen – zusammen.

Veranstalter erwarten großen Andrang

Lamb und Strentz ergänzen sich musikalisch perfekt, heißt es in der Ankündigung des Kulturladens. Zwei Meister auf ihren Instrumenten, dazu Chads markante Stimme, gepaart mit unbändiger Spielfreude und der Liebe zum Blues.

Das Konzert – wegen des zu erwartenden Andrangs ins Gemeinschaftshaus verlegt – beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Für den Service sorgt das Team des Cafés benthe.mitte. Karten zum Preis von 15 Euro sind auch im Café benthe.mitte, Am Steinweg 18, in Benthe erhältlich. Eine Reservierung unter Telefon (05108) 913 52 49 oder per E-Mail kontakt@benthe-mitte.de wird empfohlen. Weitere Informationen sind auf der Interneseite kulturladen-benthe.de zu finden.

Von Uwe Kranz