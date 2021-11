Ronnenberg

Roberto Capitoni ist seit dem 1. April 1981 auf deutschen Bühnen unterwegs – also höchste Zeit für ein Jubiläumsprogramm. Dabei gibt er seine persönlichen Lieblingsnummern aus den vorangegangenen sieben Soloprogrammen und Klassiker wie den legendären Elektro-Man oder das Wonderbrett zum Besten.

Den Rahmen zu seinem Jubiläumsprogramm bietet seine nicht ganz ernst gemeinte Biografie, die zum Nachlesen erschienen ist. Eins ist klar: Roberto ohne Musik? Das ist undenkbar. Er erzählt über seine ersten musikalischen Begegnungen mit den Beatles-Singles seiner Schwester, nachmittags nach dem Kindergarten, an der elterlichen Musiktruhe. Auch seine Beobachtungen während der Mondlandung 1969 am Schwarz-Weiß-Fernseher haben Gewicht auf dem Weg zur nächsten Stufe in der musikalischen Entwicklung mit dem Tonbandgerät seines Bruders bis hin zum roten und blauen Album der Beatles und der ersten Otto-Waalkes-Platte im Jahr 1972.

Die Entdeckung von Punk und Pogo-Tanz

Kurz nach dem Sieg der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM 1974 packte ihn das Bay-City-Rollers-Fieber, das mit Schlaghosen und Plateauschuhen sowie Bands wie The Sweet, The Slade und T-Rex seinen Höhepunkt fand. Während seiner Zeit auf einer weiterführenden Schule entdeckte er den Punk für sich und führte im Jugendzentrum „Go-In“ in seiner Heimatstadt Isny im Allgäu den Pogo-Tanz ein.

Zuhörer begleiten Capitoni während seiner mehr oder weniger gelungenen Karriere als Schlagzeuger und hören seine erlebten Backstage-Geschichten mit vielen Weltstars. Sie sind auch hautnah dabei, als er durch einen Besuch bei einem Punkkonzert Ende 1980 in Stuttgart letztendlich zum Comedian wird.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zur Vorpremiere seiner Tour kommt Capitoni am Freitag, 12. November, um 20 Uhr in die Lütt Jever Scheune, Hinter dem Dorfe 12, in Ronnenberg. Karten kosten 22,50 Euro. Der Vorverkauf läuft in den HAZ-/NP-Ticketshops, online bei Eventim sowie im Buchladen Der Buchfink, Lange Reihe 6, oder im Tui-Reisebüro, Ronnenberger Straße 18, und telefonisch unter (05109) 7812.

Von Uwe Kranz