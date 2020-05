Weetzen

Die Mitglieder des Sportvereins (SV) Weetzen haben große Solidarität bewiesen und ihrer Clubwirtin Gaby Zeh mit einer Spendenaktion durch die Corona-Krise geholfen. Um die wochenlangen Einnahmeausfälle wegen der behördlich angeordneten Schließung auszugleichen, überreichten der Initiator Sebastian Bomm aus der ersten Fußballmannschaft und Vereinsvorsitzender Ullrich Borchers der Gastronomin einen symbolischen Scheck in Höhe von 2840 Euro.

Das Geld stammt von einem Spendenkonto, auf das zahlreiche Vereinsmitglieder und auch Freunde des Vereins nach einem Aufruf eingezahlt hatten. „Das hilft uns sehr weiter. Mit so viel Geld hatte ich nicht gerechnet. Ich kann das gar nicht fassen“, sagte Zeh bei der Übergabe vor dem Clubheim.

Um Clubwirtin Gaby Zeh (rechts) und ihrer Familie (hinten) zu helfen, überreicht der Erste-Herren-Fußballer Sebastian Bomm (links) einen symbolischen Scheck. Quelle: Ingo Rodriguez

Wirtin hat seit Übernahme des Clubheims im Oktober viel Pech

Für die Gastronomin, ihren Neffen Karsten Albrecht und Sohn Kay Hauke bedeutet die Spende den Abschluss einer schweren Zeit – auch weil nun ihre Gaststätte wegen der landesweiten Lockerungen der Corona-Anordnungen nun wieder mit Sicherheitsauflagen öffnen darf. Für die Gastwirtin und ihre Familie hatte aber der Start als Pächter des Clubheims äußerst schwierig begonnen. Erst im vergangen Oktober hatten sie den Laden übernommen, nachdem der Vorgänger in den Ruhestand gegangen war. „Ausgerechnet in einer Zeit, wenn die Kinder schon langsam wegen der kälteren Witterung mit dem Training in der Halle beginnen und auf dem Sportplatz viel weniger los ist“, sagte Bomm.

Doch es sollte noch viel schlimmer kommen: „Erst die Winterpause, dann gab es ab Januar eine Schlechtwetterperiode mit vielen Spielausfällen, die Plätze waren oft gesperrt, es gab wenig Betrieb, nur sporadisch Kundschaft“, berichtete Gastronomin Zeh vom Verlauf ihrer Pechsträhne. Im März dann das vorläufig endgültige Aus für die Clubgaststätte: Corona-Krise, angeordnete Schließung, keine Gäste, keine Einnahmen mehr – die Existenzgrundlage von Zeh und ihren beiden Helfern aus der Familie lag auf Eis.

Im zuletzt verwaisten Clubheim soll es ab Montag wieder lebhafter zugehen. Quelle: Ingo Rodriguez

Für Bomm war dies ein Grund zum Handeln: Er richtete ein Konto ein und rief im Verein über verschiedene Whatsapp-Gruppen sowie per E-Mail zum Spenden auf. „Wir wollen schließlich nach der Corona-Zwangspause wieder auf unserem Sportplatz und in der Gaststätte an der Bröhnstraße zu Gast sein“, sagte Bomm jetzt bei der Übergabe.

Unterstützung auch aus anderen Vereinen

Sein Aufruf zeigte Wirkung: Nicht nur Vereinsmitglieder beteiligten sich laut Bomm an der Spendenaktion. Es gab auch Unterstützung und Zuspruch über den SV Weetzen hinaus – unter anderem vom TSV Kirchdorf. „Insgesamt wurden 2840 Euro gespendet, aber das Konto bleibt noch geöffnet, die Aktion geht weiter“, sagte Bomm.

Vom Vereinsvorsitzenden gab es für die Rettungsaktion auch viel Lob: „Das ist ein tolles Engagement und zeugt vom großen Interesse an einem aktiven Vereinsleben“, sagte Borchers. Für Clubwirtin Zeh, ihren Sohn und den Neffen ist die Spende ein weiterer Grund für große Zuversicht. Der Verein habe auch in der Corona-Zeit vorübergehend noch keine Pacht eingezogen, sagte Zeh. Sie will den Laden nun zwar mit den angeordneten Sicherheitsvorkehrungen, aber auch mit viel Schwung und Elan wiedereröffnen.

Von Ingo Rodriguez