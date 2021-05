Weetzen

Bei der traditionellen Ortsbefahrung per Fahrrad sind auch in diesem Jahr viele Weetzener Bürger mit von der Partie gewesen. Der Ortsrat zeigte der Ronnenberger Verwaltung, wo im Ort der Schuh drückt und besichtigte zwei umgebaute Spielplätze am Reuterweg und an der Bröhnstraße. Die gute Nachricht für die Einwohner des Ortsteils verkündete Ortsbürgermeister an dem Spielplatz neben der Kita Weetzen II: Gegenüber dieser Einrichtung auf der anderen Seite der Straße Haferkamp soll in Kürze ein neues Lebensmittelgeschäft gebaut werden.

Gremien geben ihre „prinzipielle Zustimmung“

An den Ortsrat sei in den vergangenen Jahren immer wieder der Wunsch herangetragen worden, die Einkaufsmöglichkeiten im Ort zu verbessern, erklärte Bensch. Bislang gibt es lediglich einen Tante-Emma-Laden an der Hauptstraße, der dem Wachstumspotenzial des Ortes in Zukunft kaum gewachsen sein dürfte. Geplant sind neben einem großen Baugebiet auch die Ansiedlung eines neuen Betriebshofes der Firma Regiobus sowie ein weiteres Gewerbegebiet im Norden. Von allen drei Arealen aus wären der neue Markt fußläufig erreichbar. Wenig überraschend war deshalb die Information von Bensch, dass es bereits einen Investor gebe, „der das hier realisieren will“.

Die Ausdehnung des "Großen Seefeldes" ist gerade gut zu erkennen: Rechts verläuft der Haferkamp, im Hintergrund ist in der Mitte die Friedhofskapelle zu erkennen. Quelle: Uwe Kranz

Im vergangenen Dreivierteljahr seien viele Gespräche geführt worden, erzählt der Ortsbürgermeister. In diesem Zuge hätten die beteiligten Gremien bereits ihre „prinzipielle Zustimmung“ erklärt. Ein Indiz dafür ist, dass auch in der Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) der Stadt für die kommenden drei Jahre, die gerade vorbereitet wird, die Ansiedlung eines Supermarktes an dieser Stelle – an der Ecke Bröhnstraße und Haferkamp – vorgesehen ist.

Fläche ist Alternative zum Baugebiet frühere Zuckerfabrik

Im Grunde fehlten jetzt nur noch ein paar Unterschriften, erklärte Bensch. Allerdings wären laut ISEK-Entwurf auch noch eine Änderung des Bebauungsplanes und eine Untersuchung zum Lärmschutz für die benachbarte Wohnbebauung erforderlich. Eine Einschränkung der möglichen Bebauung im Bereich Großes Seefeld würde der Bau des Supermarktes demnach nicht bedeuten. Die Fläche für den Markt ist Teil dieses großen Neubaugebietes, das vom Ortsrat als Alternative genannt wird, falls das eigentlich geplante Neubaugebiet auf dem Areal der früheren Zuckerfabrik nicht realisiert werden kann.

Bensch wiederholte in diesem Zusammenhang noch einmal die klare Haltung des Ortsrates: In Sachen Neubaugebiet habe die Bebauung des Geländes der früheren Zuckerfabrik absolute Priorität. Dieser Schandfleck, wie es der Ortsbürgermeister nannte, müsse verschwinden. Allerdings, so die Bedingung, müsse das lange Hickhack der Eigentümer um die Fläche schnell beendet werden und die Industrieruine bis zum Jahresende abgeräumt sein. Nur falls dies nicht gelingen sollte, käme das Große Seefeld als Bebauungsgebiet ins Spiel, dessen Ausdehnung gerade gut zu erkennen ist. Die landwirtschaftliche Fläche, die auf drei Seiten von Bröhnstraße, Haferkamp und Am Bettenser Berg eingerahmt wird, ist derzeit noch nicht bewachsen und als brauner Acker zu erkennen. An der Straße Am Bettenser Berg schließt sie in etwa auf gleicher Höhe wie der Friedhof ab.

Abgerundet werden könnte die Expansion des Ortes in den kommenden Jahren mit dem neuen Gewerbegebiet Weetzen Nord – ebenfalls in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem neuen Supermarkt auf der anderen Seite der Bahnlinie. Auch diese Fläche ist neu in den ISEK-Entwurf aufgenommen worden und könnte parallel zum Bau des Regiobus-Betriebshofes vermarktet werden.

Von Uwe Kranz