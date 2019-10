Mehr als 80 ehrenamtliche Helfer des Ambulanten Hospizdienstes Aufgefangen engagieren sich in ihrer Freizeit für sterbende und trauernde Menschen. Anlässlich des Welthospiztages haben einige Freiwillige am Sonnabend in der Barsinghäuser Innenstadt ihre Tätigkeit vorgestellt und für weitere Unterstützung geworben.