Weetzen

Mit ihren Nachbarn im Ortsteil Ihme-Roloven haben die Menschen in Weetzen gemeinsam, dass sie ungeduldig auf die Umsetzung eines neuen Baugebietes warten. Doch anders als im Doppeldorf, wo der erforderliche Neustart einer Bauleitplanung das größte Problem ist, standen in Weetzen bis Ende 2021 vor allem noch die Reste der früheren Zuckerfabrik im Weg. Der Ortsrat hatte nach jahrelangem Hickhack den Jahreswechsel als Frist gesetzt, zu deren Ende die Eigentümer auf der ehemaligen Industriefläche Baureife herstellen sollten. Alternativ wollte man sich einer anderen Fläche im Norden des Dorfes zuwenden. In einer nicht öffentlichen Sitzung am Mittwoch hat der Ortsrat jetzt aber die Weichen in Richtung Zuckerfabriksgelände gestellt.

Baugebiet soll Industriebrache ablösen

Für die Fläche „Großes Seefeld“ im Weetzer Norden spräche zwar, dass dort in nächster Zeit auch ein neuer Supermarkt entstehen soll. Als Argument schwerer wiegt aber offenbar, dass die Industriebrache der Zuckerfabrik mit der Umsetzung des Baugebietes verschwinden würde. „Das würden wir klar bevorzugen“, sagt auch Ortsbürgermeister Thomas Bensch (SPD) nach der „internen Abstimmung mit der Stadtverwaltung“ am Mittwoch. Auch im Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) für Ronnenberg sei diese Priorisierung festgelegt, ergänzt er.

Die Fläche, auf der die ehemalige Zuckerfabrik stand, würde nach ersten Kalkulationen Platz für rund 150 Wohnungen bieten. Quelle: Finn Bachmann

Zunächst sei der Ortsrat guter Dinge, auch daran festhalten zu können, betont Bensch. Zwar seien die Erwartungen nicht voll erfüllt worden. Denn neben allen Gebäuden sollten eigentlich auch die Fundamente und betonierten Flächen bis zum Jahresbeginn abgebrochen sein. Die Aktivitäten der Eigentümer mit den drei Silosprengungen im Dezember und die Art, wie die Arbeiten seit Januar fortgesetzt würden, seien aber durchaus vielversprechend, urteilt der Ortsbürgermeister.

Noch keine endgültige Entscheidung

Endgültig festlegen für eine Fläche wollte sich der Ortsrat auf dieser Grundlage aber immer noch nicht. „Wir sind auf dem richtigen Weg“, sagt Bensch. Jetzt gehe es darum, gemeinsam mit den Eigentümern weiter zusammenzuarbeiten – und darum wie die weiteren Arbeiten vorangehen. Möglicherweise könne man dann im Frühjahr nächste Schritte einleiten. Dass dann aber nicht sofort mit den Bautätigkeiten begonnen werden könne, sei jedem klar. Die Voraussetzungen dazu müssten dennoch zuvor geschaffen sein.

Konkrete weitere Schritte in der Umsetzung des Baugebiets hat die Stadt entsprechend noch nicht geplant. Und auch die Eigentümerin, die Wirtschafts-Treuhandgesellschaft mbH (WTR), die zuletzt als eine von zwei Parteien auf der Fläche für die Sprengung der Silos verantwortlich zeichnete, hat noch nicht aufgezeigt, wie sie sich die nächsten Planungsschritte vorstellt.

Wo in den Ronnenberger Ortsteilen also zuerst gebaut werden kann, steht noch in den Sternen. Während in Ihme-Roloven zuletzt für die Fläche an der Hiddestorfer Straße von etwa 40 Wohneinheiten die Rede war, hatte ein Planungsbüro das Potenzial auf der 3,4 Hektar großen Fläche in Weetzen in einem städtebaulichen Rahmenplan auf etwa 150 Wohneinheiten geschätzt.

Von Uwe Kranz